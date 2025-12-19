藍白今提彈劾賴清德 卓榮泰：不副署《財劃法》不為難

立院國民黨、民眾黨立委今（19）日上午於立法院議場前舉行記者會，宣布對賴清德發起彈劾。

對此總統府回應，在野黨的動作恰巧證明憲法上立院可以制衡總統，並無所謂行政濫權。

國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德在12月宣布獨裁、改變國家體制，拒絕國會通過的法律，並由行政院長卓榮泰不副署、不公告、不執行，此舉是毀憲亂政、踐踏台灣民主。

立委民眾黨團總召黃國昌也表示，中華民國憲政史上從未有總統敢拒絕公布國會三讀通過的法律，總統藉由不公布、讓國會三讀過法律形同具文，民主憲政已崩壞。他預告正式提案彈劾賴清德後，將依照《立法院職權行使法》規定，啟動全員審查，也希望賴清德至立院說明。

在藍白舉行記者會同一時間，卓榮泰則出席監察院巡查政院會議，他在會中表示，過去1年台灣除面臨美國關稅、天災等國內外問題，立院也提出不少爭議法案，行政院窮盡憲政救濟方式進行法案討論，仍無法做出完全符合法案內容的條件，他才代表行政院不副署，這是非常慎重、但不為難的決定。

卓榮泰表示，若照《財劃法》修正案編列預算，會產生違法預算案，且目前已無法透過大法官會議釋憲、不讓《財劃法》生效，不副署是不得不做。他強調，過程中引起的憲政制度討論，他都欣然接受，但不副署最終目的是希望回歸憲政秩序理性討論，可以找到解方。

