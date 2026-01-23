藍白介入綠台南初選？游淑慧開酸：民進黨和賴清德是多不爽陳亭妃

民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選，險勝立委林俊憲，獲得2026台南市長提名資格，不料有消息傳出，有中執委質疑藍白介選嚴重，總統兼黨主席賴清德回應「心裡有數」，引發諸多聯想。對此，國民黨台北市議員游淑慧大酸，「看得出民進黨黨中央和賴多不爽陳亭妃」。

國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／中天新聞）

民進黨中執委黃守達在中執會中提出觀察指出，同樣進行初選，高雄市、嘉義縣的民調結果中，國民黨假想敵的支持度懸殊不大，但台南的差距卻相當明顯。據轉述，當林俊憲對上國民黨對手謝龍介時，謝龍介有20％左右支持度，但陳亭妃對上謝龍介時，謝龍介僅有10%左右支持度。黃守達因此質疑台南初選有被國民黨介入的痕跡，希望黨中央正視藍白介選問題。

民進黨立委陳亭妃。（圖／中天新聞）

據悉，挺妃派中執委王世堅當場表達反對意見，認為不宜在初選結果已經出爐後再生枝節。賴清德則強調自己出身台南市長，對當地政治生態相當熟悉，表示此次是否存在國民黨介選，他心中非常清楚。賴清德並未否定初選結果，而是裁示適當時機進行研究與檢視。

對此，游淑慧今（23）日在臉書發文，對於民進黨台南的初選藍白有沒有介選？有介選又如何？我們承認了，那你賴清德要換妃嗎？還是要重新初選？講這些沒用的廢話，看得出民進黨黨中央和賴多不爽陳亭妃，簡直是直接影射陳亭妃私通藍白。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

游淑慧不諱言地說，「但我個人認為真的有啦！」並認為選舉不就是這樣、當然要想辦法讓對手最弱候選人出線，並指出過去民進黨支持者也會用一樣手法「灌水」國民黨初選民調，所以這次台南的藍白支持者，應該接到電話已經很努力的支持林俊憲委員、努力讓差距縮到最小。

