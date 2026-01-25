藍白介選？沈政男曝謝龍介與陳亭妃「真實差距」揭勝選關鍵

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，但最近黨內卻傳出「藍白介選」的質疑聲，經常評論時事的精神科醫師沈政男分析民調指出，藍白介入的可能性不高。他認為，陳亭妃與國民黨立委謝龍介之間的真實差距，應該落在10個百分點左右，若謝龍介能催出基本盤，再搭配民眾黨籍的副市長，就能提升勝選機率。

謝龍介。（圖／中天新聞）

沈政男24日在YouTube發布影片，他在影片中分析，民進黨初選民調與《TVBS》、《ETtoday》公布的民調有明顯落差，可能是因為台南和高雄的國民黨支持者較不敢表態。同時，他回顧2022年選戰，當時台南市長黃偉哲的民調也大幅領先謝龍介，但開票的結果是謝龍介僅輸5個百分點，他認為，這可能是因為親綠民調嚴重低估謝龍介，且因為民調差距大，綠營會以為穩贏，所以投票率比較低，因而拉低民進黨候選人的得票。

沈政男分析過往的民調指出，陳亭妃和謝龍介的差距大概在10個百分點左右，兩人在基本盤差距5個百分點左右，中間選民的部分是陳亭妃領先，差距也在5個百分點左右。

陳亭妃。（圖／中天新聞）

談及謝龍介是否有機會勝選，沈政男認為，首先是要把基本盤都催出來，另外就是要爭取民眾黨支持者，目前民眾黨支持者對謝龍介支持度，很多時候都是沒有達到8成以上，這部分可以找一個民眾黨籍的副市長搭配他競選市長。同時，如果綠營看到謝龍介大幅落後，輕敵了而 沒有出來投票，投票率比較低，而謝龍介的基本盤有催出來，謝龍介要贏的機會就不是零，還是有勝選的機會。

