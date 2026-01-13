（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





在中國國民黨、台灣民眾黨攜手下，本該在去年底該審畢的115年度中央政府總預算，至今持續未有審議的動作。此外攸關新台幣1.25兆元國防特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，也依舊被藍白封殺。今（13）日立法院程序委員會上，藍白依舊以人數優勢持續封殺前述兩項提案。行政院發言人李慧芝對此回應，立法院這會期延會只剩最後13個工作天，呼籲立院謹守憲法權責，儘速審議政院所提預算案及法律案，讓國家運作能不受影響，繼續推動各項福國利民的政策。

廣告 廣告

李慧芝表示，不論是國防安全、國家建設、民生照顧或經濟發展相關政策，都在跟時間賽跑，立院程序委員會卻一再拖延排案，以總預算案來說，政院去年8月29日就送至立法院審議，至今138天，另外，軍購特別條例也送入立院48天，珍貴時間持續被虛耗。

李慧芝強調，民生照顧、國家建設、國家自我防衛提升都不能等，如今立院這會期延會只剩最後13個工作天，呼籲立院謹守憲法權責，儘速審議政院所提預算案及法律案，讓國家運作能不受影響，繼續推動各項福國利民的政策。

更多新聞推薦

● 藍白仍舊擋總預算審查、軍購特別條例 政院：延會會期剩13天，籲立院守憲法權責