藍白付委民眾黨版國防特別條例！張益贍：替「他」爭取時間？

藍白今天在立法院，透過人數優勢，通過民眾黨所提的4000億版國防特別條例付委審查，再度封殺行政院版1.25兆軍購特別條例。前民眾黨中央委員張益贍在《台灣最前線》節目中指出，國民黨也準備要自提版本，如果國民黨寫出國防部公布以外的秘密項目，是不是在讓中共提前準備。

張益贍表示，黃國昌提的這4000億版本，是照美國國務院公布的五項軍購，也不是他自己想的，而這個版本，就像是買菜要煮飯，「卻沒有鍋子可以炒菜」，所有後續維修都沒有配套，且國民黨也準備要提自己的版本，如果國民黨版本的金額數不止4000億，會不會寫到國防部未公布的細項，「是不是在讓中共提前準備」。

張益贍也提到，習近平近期剛好在大量清洗軍中，至少要幾年時間才能重整好狀態，「這幾年剛好就是台灣軍備的最好時間」，但藍白都用提法案來擋法案，變相拖垮台灣的時間，簡直就是在「替習近平爭取攻台時間」。

