即時中心／黃于庭報導

中國近年來於國際打壓我國，文攻武嚇手段越發囂張，不僅多次片面宣稱「懲戒台獨」，對我國軍發布通緝，重慶公安局日前更點名民進黨立委沈伯洋，稱其涉嫌分裂國家，揚言立案追究刑責。對此，民進黨立委吳思瑤今（31）日示警，沒有人是局外人，「今天沈伯洋，明天任何人！」；更痛斥藍白對中國不敢吭聲，還為了NCC人事案提案譴責行政院長卓榮泰，根本敵我不分。

吳思瑤稍早發出黨團聲明，指出民主國家個人、政黨之政治意見、統獨立場容或不同，但同受中華民國憲法保障，且人民人身安全及言論自由係普世價值、不容侵犯。國會議員代表民意，其言論自由更應予以維護，否則民主自由體制必難存續。此次中共針對沈伯洋立案偵查，實際上是在攻擊我國憲政之核心。朝野黨團共同聲明對此表達高滿，並呼籲中共自我克制，相互尊重。

廣告 廣告

「你可以不支持民進黨， 但一定要支持保護台灣人！今天沈伯洋，明天任何人！」，吳思瑤表示，上述聲明為民進黨團「先禮後兵」，於朝野協商時提出，希望一同促成各黨共識；未料，國民黨卻找理由反對，民眾黨則推託說「還要帶回去研究」。

不僅如此，吳思瑤痛批，藍委羅智強竟嗆，「沈伯洋先交代黑熊學院的經費再說」，根本與中共沆瀣一氣，敵我不分；至於立法院長韓國瑜擇一副置身事外、沒他的事，「沒有人是局外人，No One is Outsider！下一個可能輪到你！」

最後，吳思瑤示警，她前幾天就說過，中共侵門踏戶，把手伸入台灣國會，韓國瑜不能置身事外，各黨應該共同反制譴責。不過諷刺的是，今天院會藍白為了NCC人事案，還提案譴責卓榮泰，「對中共不敢吭聲，找自己國家麻煩，敵我不分，莫此為甚。該譴責的是藍白！該譴責的是韓國瑜！」





原文出處：快新聞／藍白作何居心？竟拒絕幫沈伯洋譴責中共 吳思瑤怒轟：敵我不分

更多民視新聞報導

憾！新北79歲楊男獨自登山「失蹤13日」 搜救隊尋獲遺體

川普嚴守對台底線 葉耀元：以對抗中國不斷壓縮台灣空間

川習會同框驚見「1超自然現象」！習近平被抓「不科學離地」畫面曝

