藍白促監院彈劾卓揆 政院提4不該：盼立院優先審總預算

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，藍白今在立法院聯手通過譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰。對此，行政院提出「4個不該」，強調立法院在野黨團若認同權力分立，就不該侵害其他憲政機關權力；針對明年度總預算持續卡關，政院呼籲立院應以民生優先，盡速審議總預算。

行政院發言人李慧芝表示，既然立法院在野黨團提到監察院，就代表認同台灣是權力分立的國家；如果認同權力分立，就不該侵害其他憲政機關的權力，比如不該刪除監察院96％的業務費，使監察院無法執行業務，也使得監察院必須聲請釋憲維護憲政機關尊嚴。

李慧芝指出，同樣的，立法院也不該癱瘓憲法法庭，導致憲法法庭無法處理人民聲請釋憲案；也不該不斷地用立法權侵害行政權，逼迫行政院怎麼編預算、甚至違法增加行政院的支出；也不該不顧憲法法庭判決，違憲要求總統到立法院備詢。

李慧芝指出，行政院一直尊重憲法秩序，也持續努力照顧人、要建設國家及防衛國家，「因此，要再次呼籲立法院，應該以民生優先盡速審議總預算，因為這些都是照顧國人的錢」。

李慧芝透露，今天院會結束後，院長卓榮泰也有與部會首長討論，總預算若未能在今年結束前、或在明年審議通過的話，各部會要如何執行業務。依照《預算法》，行政院屆時將無法處理新興計畫預算，必須依照今年預算執行數來處理執行相關預算。

李舉例，比如4年1000億元治水計畫中，明年就編列147億元協助地方治水將受衝擊，延續型計畫中的新增項目也將無法使用，包括TPASS 2.0、社安網2.0，涉及地方政府新興資本支出的補助也會受影響，行政院正在盤點相關影響並思考如何因應，希望各部會持續與朝野黨團溝通。

