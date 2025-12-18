藍白促監院彈劾 卓榮泰喊回到憲政機制：談出國家該走的正常路

行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，藍白今天在立法院聯手通過相關譴責案，移請監察院彈劾卓榮泰。對此，卓榮泰強調，沒有人可以獨裁，如果可以在中華民國憲政體制下好好談，總會談出一條國家應該走的正常道路。

卓榮泰今出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」受訪時表示，行政院引用《憲法》37條，啟動憲政權力的目的，是要所有的議題都回到憲政的機制裡面談。

卓榮泰表示，今天證明兩件事情，第一，監察院在今年年初雖然預算被大幅的刪減跟凍結，但至少沒有像憲法法庭一樣被整個喪失功能，也證明了維持憲政機關的運作的必要性，所以這樣是對的。

卓榮泰指出，第二，沒有人可以獨裁，只要有任何的憲政機制，都可以來引用，我也願意面對這樣子，最重要的是，如果從此大家都可以在中華民國憲法的體制裡面好好來運用，好好的來談，總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路，謝謝。

