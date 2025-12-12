藍白俠人數優勢通過「反年改」法案 綠委嘆：改革八年毀於一旦

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立法院今（12）日三讀通過「反年改」法案，將停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，外界擔憂退撫基金提前破產，及造成世代不公。對此，民進黨立委林月琴痛批，藍白一下惡修財劃法、一下通過反年改法案，卻又怪政府不會執政，國家的未來誰來負責？

立法院今日下午表決《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，國民黨52席立委、民眾黨8席立委均投下贊成票，民進黨50席投下反對票，最終藍白再次俠人數優勢通過法案。

林月琴透過臉書表示，遺憾的，國眾兩黨硬是三讀通過了公務人員退休資遣撫卹法，也就是「停砍年金法案」，或許大家覺得沒什麼、因為自己不是軍公教。但事實是，年金將提前破產、這幾年的改革也將毀於一旦，年輕、未退休的公務人員將面臨退休金減少的風險。

林月琴指出，如果不讓年金破產，就要由政府先行撥補，也就是大家的納稅錢，平均一個人要拿近3萬元，給予已經退休的軍公教。那年輕的軍公教朋友呢？其他行業的人呢？那些薪水甚至沒有軍公教退休金一半的人呢？

「改革八年、將毀於一旦！」林月琴說，政府不斷推出各項福利政策、從留職停薪彈性化到育嬰津貼加碼、再到 長照住宿式機構補助提升，每一項都需要政府預算的支持。但是，國眾兩黨 一下惡修財劃法、一下又要把改革成果毀掉，然後又要怪政府不會執政，國家的未來誰來負責？

