藍白修刑訴法遭綠營批「挺罪犯」 朝野交鋒的草案內容有哪些？

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立法院司法及法制委員會今（11）日首度審議多項《刑事訴訟法》修正草案，其中部分提案要求增訂訊問被告不得拘束身體，以及刪除串證羈押條件、縮短羈押期限、強化自白任意性保障等相關條文，引發法界與朝野高度關注。今日在歷經2小時的討論後，立委及官員皆無法達成共識，擇期續審。

一、偵查訊問被告時不得使用手銬等戒具？

包括國民黨立委翁曉玲、林倩綺等藍委，以及民眾黨團各自提出的修正草案，均要求於《刑事訴訟法》中增訂，讓現行「被告在庭時不得拘束身體」之規定可準用於偵查程序。

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若該修正案通過，未來在檢察官訊問被告時，原則上將不得使用手銬、腳鐐等戒具，以確保被告能自由且充分陳述，避免因身體受拘束而影響供述任意性。

根據提案說明，現行《刑事訴訟法》第282條僅適用於法院審判程序，對於偵查階段並無明文規範。雖然檢察機關在實務上早已有偵查庭應解除手銬的相關規定，但本次修法是將既有保障法制化，以進一步落實人權保障。

藍白提案中也同步要求修正自白證據規定，未來若被告是在身體受拘束狀態下接受訊問作成的自白，原則上將不得作為證據使用，以杜絕「押人取供」疑慮，確保被告自白出於自由意志。

民進黨立委林楚茵對此則批評，認為民眾黨根本不在乎第一線檢警的安全與權益問題。

二、修改羈押要件中「勾串共犯或證人之虞」？

國民黨團提出的修正草案，主張應明定「以勾串共犯或證人」作爲羈押理由時，應限於被告有明確具體串證行為。

民眾黨團則主張，「勾串共犯或證人」要件，如今已成為遭法院濫用的羈押理由，甚至衍生「押人取供」疑慮，有必要進行制度改革。民眾黨並稱，賴清德總統於2008年擔任立法委員期間，也曾提案主張刪除「勾串共犯或證人之虞」作為羈押事由。

民進黨則批評該修法草案為「史上最挺罪犯的法案」，可能讓詐騙集團、毒品犯罪、黑幫組織及洗錢集團成為最大受益者。未來即使檢察官掌握被告可能串供之事實，法院也難以裁定羈押，將增加滅證及妨害司法風險。



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三、縮短犯罪嫌疑人羈押期限？

國民黨立委翁曉玲等人及民眾黨團提出的修正案主張縮短羈押期限。根據現行規定，偵查中的嫌疑人羈押期間最長為2個月、審判中最長則為3個月；修法後將分別縮短為1個月及2個月，延長羈押期間則統一不得超過1個月。

藍委在提中案說明，我國羈押制度自1928年《刑事訴訟法》制定以來，過去近百年皆未曾調整，早已不符合現代人權保障趨勢，也易造成「羈押刑罰化」及「押人取供」的負面印象，因此擬參考日本及韓國制度檢討調整。民眾黨團則回應，當年主張大幅縮短羈押期限的政治人物，其中之一正是時任立委的賴清德。

民進黨對此則批評，縮短羈押期限、限制偵查中通訊限制等提案若通過，恐讓犯罪嫌疑人有更多機會聯絡共犯、串改證詞，甚至提高潛逃可能性，影響重大案件偵辦。至於民眾黨引用過去部分修法主張作為現行提案依據，則是刻意忽略時空背景差異。

四、擴大禁止夜間訊問對象？

民眾黨版本提案中，也擬修正現行《刑事訴訟法》第93條中，嫌疑人遭拘提、逮捕後須於24小時期限內聲請羈押的相關規定，改為自嫌疑人遭限制人身自由時，即開始計算24小時期限，以避免偵查機關透過搜索程序，變相延長控制嫌疑人時間。因此包含嫌疑人遭禁止離去、被命令在場等情形，也都會納入聲請羈押時效起算時間點。

此外，民眾黨團版本草案也擬修正禁止夜間訊問適用對象，由現行僅限司法警察官及司法警察，擴大至檢察官及檢察事務官。

修正案並同時針對「夜間」明文定義，從現行僅有「日出前、日沒後」的模糊標準，修改為「晚間8時至翌日上午8時」的固定時段。

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