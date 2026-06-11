藍白修刑訴法「柯文哲條款」藍委跳出反對 吳宗憲：個案修法讓重大罪犯找到脫身空間

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[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

由藍白立委提出多項「刑事訴訟法」修法案，被批是與柯文哲涉及京華城案遭羈押有關，引起輿論撻罰。立法院司法法制委員會今（11）排審藍白相關修法時，包括國民黨立委翁曉玲提出「縮短羈押期限」修法、民眾黨提案要求羈押有勾串之虞者須提出明確證據，被指為「柯文哲條款」，就連曾任檢察官的藍委吳宗憲都不願支持，認為「修法後可能造成刑事犯罪偵查崩潰」。

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押，藍白立委在立院提出多項「刑事訴訟法」修法案，要求加嚴羈押條件門檻，被指是「柯文哲條款」。（圖／資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案，衍生在野立委提出多項刑事訴訟法修正案，其中由國民黨立委翁曉玲所提出修正刑訴法第108條「縮短羈押期限」的部分，連自家立委吳宗憲都挺不下去，直言：「這樣修法之後，很有可能造成我國刑事犯罪偵查的崩潰。」，並強調刑訴法的修正，關係到許多國人在意的重大犯罪案件偵辦，而不是只有個案。

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翁曉玲提出刑訴法第108條修正案，欲將偵查羈押期間由2個月縮短為1個月、審判羈押期間由3個月縮短為2個月；認為現行法規規定偏長，羈押往往成為「押人取供」工具，因此提案修法促檢警儘速完成初步偵查以及起訴決定，也可避免過度依賴羈押作為訴訟進行的替代機制。

吳宗憲表示，他在立法院審查每項條文，皆會考量實務現場能不能落實執行，檢察官、法官、警察、調查官有沒有辦法用、是否能保障告訴人跟被告的權益，並審視是否有修法必要性，有沒有配套措施，是否因噎廢食，搞得反而整個國家大亂。

吳宗憲指出，立院先前修正預防性羈押制度時，考量酒駕、毒駕及兒少性剝削等案件具有高度危險性、集團性及再犯風險，因此賦予法官較大的裁量權；如今討論羈押程序修法，同樣將影響這些案件類型，不應只聚焦少數個案。

吳宗憲也指出，根據去年掌握的統計資料，法院核准羈押案件前五大類型依序為詐欺、毒品、竊盜、殺人及家庭暴力案件，合計占全部羈押案件約83%；修法若只是為了解決「個案而修法」，反而可能讓重大犯罪案件被告找到脫身空間。

吳宗憲進一步指出，目前許多案件已涉及跨境犯罪，檢調若要向外國調取資料，往往須透過外交管道層層轉介，來回時間動輒數月，以其過去辦案經驗而言，不少案件即使羈押兩個月再延押兩個月，四個月時間仍未必足夠完成偵查，若修法大幅限縮羈押期間或增加過多程序限制，可能嚴重影響檢察官偵辦重大犯罪能力。

他表示，自己也認同部分個案在偵查或審理程序上確有值得檢討之處，但不希望因少數案件爭議而全面修改制度，讓占羈押案件大宗的重大犯罪受益。他強調，刑事訴訟法修正攸關國人生命財產安全，應以全體人民利益為考量，審慎評估修法必要性與可能衝擊。

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