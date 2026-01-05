藍白修惡「財劃法」仍卡關 侯友宜：盼中央民代好好協調

新北市長侯友宜受訪談新版財劃法卡關一事。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕立法院藍白2黨以多數席次輾壓民進黨，強行修惡「財劃法」爭議法案，2026新的一年之際，中央總預算因新版財劃法卡關還未審，新北市長侯友宜今天受訪對此表示，希望中央民意代表，大家好好互相協調，創造好的氛圍，讓總預算能順利審查，「期待能夠快速地通過」。

侯友宜今早到樹林慈恩宮為阿彌陀佛聖誕日參拜祈福，他會後接受媒體聯訪，對於新年「財劃法」仍卡關，是否擔心市政推行因此受影響？侯友宜回應，「我們很希望中央跟地方，尤其中央的民意代表，大家好好的互相協調一下，希望總預算能夠順利，很多問題其實可以解決的，只要彼此之間溝通、體諒跟包容，創造好的一個氛圍，讓總預算能夠順利審查，那我們中央跟地方一定可以更密切地配合，預算對我們來講是一年一度非常重要的建設的推動，期待能夠快速地通過」。

新北市長侯友宜今早到樹林慈恩宮為阿彌陀佛聖誕日參拜祈福。(記者黃政嘉攝)

