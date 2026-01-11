藍白修惡「財劃法」影響新北財政預算 劉和然怒轟蘇巧慧「狀況外」

新北市副市長劉和然今午砲轟蘇巧慧談「財劃法」修正讓新北人均所得更低一事「完全是狀況外」，要蘇巧慧別當黨意的立委。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕國中小免費營養午餐政策延燒，新北市副市長劉和然今午出席慈濟慈善事業基金會板橋靜思堂「2025社區歲末祝福」時受訪提到，針對蘇巧慧近日的發言，「他有點失望、甚至有點生氣」，對於蘇巧慧說「財劃法」修正後，新北市的人均從六都變成全國最低，劉和然砲轟蘇巧慧「完全是狀況外」，「財劃法」沒修正之前，新北人均所得更低，他要蘇巧慧好好了解「財劃法」，跟行政院溝通，而不要政治性的承諾很多事情，別再當黨意的立委。

蘇巧慧今早提到，從兒童營養午餐全面免費這件事就能看出，確實新北市財政是較困難，但在立法院國民黨團總召傅崐萁主導的「財劃法」修正後，新北市的人均從六都最低變成現在的全國最低，對新北市一點幫助都沒有。

劉和然今天接受媒體聯訪表示，蘇巧慧其實有一個黃金8年，也就是民進黨全面執政時，特別是時任行政院長的蘇貞昌也當了4年，這8年她沒提出對新北市民相對公平的「財劃法」修正，她今天特別提到因為「財劃法」亂修，才讓新北市財源不足、人均預算最低，劉和然說「沒有聽到還不生氣，聽到就更生氣了」，這次「財劃法」沒有修正之前，新北的人均所得更低，所以她身為新北市的立委，沒有站在新北市民的權利來爭取，反而以黨意優先。

他強調，蘇巧慧看起來還沒做好準備，她對新北市的狀況「完全是狀況外」，譬如對預算的使用，到底教育的預算結構是什麼「她完全搞不清楚」，第二，對於「財劃法」該怎麼修正，她完全迴避，甚至甩鍋給別人，譬如這次行政院修法的版本，為什麼不敢公布試算表，到底藏了什麼「貓膩」，再來，新北市府這段時間一直提醒，很多事情都是按人口分配，就像這次的營養午餐補助，新北32萬的人口是全國最多，高達46億元，就是按照人口在處理的，因此為什麼在分配「財劃法」的人口指標，從45%降到18%，她完全沒有聲音，這對新北市民是非常不公平的。

劉和然指出，營養午餐的部分，蘇巧慧說「我們絕對不會苦孩子」這沒有錯，可是這種要不要苦孩子，真正的要了解新北市的教育、孩子的需求是什麼、優先順序是什麼，預算會不會受到排擠，到現在都還搞不清楚狀況，所以拜託蘇巧慧好好的想一想，要參選新北市的市長，請深度瞭解新北市的所有事情。

