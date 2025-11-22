藍白修正《地制法》挨批「李四川條款」 李彥秀：藍綠縣市都受惠

李彥秀表示，《地制法》修正讓人民享有更好的市政規劃，無論藍綠縣市都將受惠。（圖／CTWANT攝影組）

立法院三讀通過「地方制度法」修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定。對此，國民黨立委李彥秀今（22）日表示，副首長席次調整有助提升地方治理效能，無論藍綠多個縣市都將受惠；她也強調，李四川是國民黨重要戰力，2026地方選戰「絕不會缺席」。

李彥秀強調，李四川是國民黨重要戰力，2026地方選戰「絕不會缺席」。（圖／CTWANT攝影組）

《地制法》修法中最受關注的是第55條，將原本「直轄市人口須超過250萬才能增設第3位副市長」改為「所有直轄市一律可設3位副市長」。由於台北市人口已降至245萬，依現行法若副市長李四川離職，並投入2026新北市長選戰，北市將無法補實第三位副市長，因此藍白此次推動修法，也引發外界質疑此舉為「李四川條款」。

對此，李彥秀表示，現行制度下非直轄市僅能設置一位副縣長，實務上很難找到同時熟悉市政軟硬體的專業人才。此次修法後，直轄市可設三位副市長，非直轄市也能增為兩位副縣長，無論是台北、桃園、台南，或民進黨執政的屏東、嘉義、澎湖等縣市，都能因此補足人力，人民也能享有更完善的市政規劃與建設。

她強調，李四川是國民黨的重要資產，無論是協助台北市長蔣萬安連任，或在2026替國民黨開疆闢土，都不會缺席。新北市是全台最大的票倉，藍綠都承受不能輸的壓力；國民黨在當地執政近20年，既有現任優勢，也背負執政包袱，因此將推出最強候選人，全力守住關鍵灘頭堡，力拚2026九合一勝選。

