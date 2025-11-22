藍白修正《地制法》挨批「李四川條款」 李彥秀：藍綠縣市都受惠
立法院三讀通過「地方制度法」修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定。對此，國民黨立委李彥秀今（22）日表示，副首長席次調整有助提升地方治理效能，無論藍綠多個縣市都將受惠；她也強調，李四川是國民黨重要戰力，2026地方選戰「絕不會缺席」。
《地制法》修法中最受關注的是第55條，將原本「直轄市人口須超過250萬才能增設第3位副市長」改為「所有直轄市一律可設3位副市長」。由於台北市人口已降至245萬，依現行法若副市長李四川離職，並投入2026新北市長選戰，北市將無法補實第三位副市長，因此藍白此次推動修法，也引發外界質疑此舉為「李四川條款」。
對此，李彥秀表示，現行制度下非直轄市僅能設置一位副縣長，實務上很難找到同時熟悉市政軟硬體的專業人才。此次修法後，直轄市可設三位副市長，非直轄市也能增為兩位副縣長，無論是台北、桃園、台南，或民進黨執政的屏東、嘉義、澎湖等縣市，都能因此補足人力，人民也能享有更完善的市政規劃與建設。
她強調，李四川是國民黨的重要資產，無論是協助台北市長蔣萬安連任，或在2026替國民黨開疆闢土，都不會缺席。新北市是全台最大的票倉，藍綠都承受不能輸的壓力；國民黨在當地執政近20年，既有現任優勢，也背負執政包袱，因此將推出最強候選人，全力守住關鍵灘頭堡，力拚2026九合一勝選。
看更多 CTWANT 文章
買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆
整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億
垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃
其他人也在看
李四川條款通過！立院修正《地制法》 直轄市一律可設3位副市長
李四川條款通過！立法院今（11/21）三讀通過《地方制度法》修正案，刪除直轄市第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長。綠委批因人設事。太報 ・ 1 天前
雲林同鄉文教基金會23週年 捐助930萬嘉惠學子
由全國各地旅外雲林鄉親所組成的財團法人雲林同鄉文教基金會，今(22)日齊聚虎尾鎮明鳳食寓宴會廳辦理成立23周年慶典大會，會中並頒發2025第二屆雲之鄉第3期冠名獎助學金，由董事長譚量吉及常務監察人張朝國等81位董監事及旅外鄉親共襄盛舉，捐助930萬元獎助學金，計有310名國中及高中職學生受惠，展現旅外雲林人長期回饋教育、扶植青年的深厚情義。雲林縣長張麗善親自到場感謝81位熱心響應捐款的董監事及旅外鄉親，並致贈縣府感謝狀，感謝基金會 23年來持續扮演「連結旅外鄉親與家鄉」重要橋樑，捐助範圍涵蓋教育、文化、公益及在地建設，是雲林最重要的公益夥伴之一。張麗善也特別特別感謝全國各地雲林同鄉會，在縣府主辦 114 年全國運動會時全力支持，展現雲林人團結互助的精神。張麗善表示，榮幸能參與見證雲林同鄉文教基金會成立23週年的盛會，期勉今日受獎 310 位學生帶著感恩與自信向前邁進，未來若有能力，也能成為回饋家鄉、延續善行的下一位力量，讓教育希望在雲林長存流動。譚量吉表示，雲林同鄉文教基金會自91年成立以來，在全體董監事、顧問、企業領袖及各地成功旅外鄉親熱情支持下，不吝捐錢助力，逐年辦理〈勤樸獎-清寒台灣好新聞 ・ 19 小時前
卓榮泰：鐵道觀光串連4種經濟 能推升內需
「2025富岡鐵道藝術生活節」開幕活動下午在桃園市楊梅區富岡火車站前舉辦，行政院長卓榮泰由桃園市長張善政陪同，從桃園火車站搭乘藍皮列車前往出席，卓榮泰說，推升內需是中央政府於後關稅時代的重要目標，發展鐵道觀光，串連會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。自由時報 ・ 20 小時前
嘉大106週年校慶永續跨域成果亮眼 校友會館願景同步啟航
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義大學今（22）日舉行106週年校慶典禮，典禮在音樂系管樂團精彩的樂曲中揭開序台灣好報 ・ 19 小時前
古代女子斷髮意味什麼？為啥不能輕易斷髮？難怪宮鬥劇會這樣演
在古代文化中，「古代女子斷髮意味什麼、為什麼不能輕易斷髮」始終是備受關注的敏感議題。因為在傳統觀念裡，頭髮不僅是外貌的一部分，更象徵身份、孝道與情感；一句「身體髮膚，受之父母」，讓剪髮這件小事，往往牽動整個家族的情緒與倫理。對現代人而言，髮型或許只是時尚選擇，但在古代，女子斷髮往往是一種極端行為，象徵著決裂、哀痛，或是人生再也回不去的轉折。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
淨零綠領人才培育課程今測驗 到考率逾92％
「環境部淨零綠領人才培育課程」第二次集中測驗22日在全國15個測驗區同步舉行，特別增設澎湖測驗區。主辦測驗的國家環境研究院表示，此次約900名完成48小時專業課程的學員參加測驗，到考率超過92%。環境部部長彭啓明期待，通過測驗的學員能成為產業與社會邁向低碳永續的領航者。中時財經即時 ・ 19 小時前
新代董事長蔡尤鏗：AI重新定義工業製造競爭格局 (圖)
鴻海科技日22日持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗（圖）在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局。中央社 ・ 19 小時前
2025花蓮太平洋溫泉季登場！英雄泉、美人湯合體吸觀光
2025花蓮太平洋溫泉季今(22)日起於瑞穗與玉里安通兩大溫泉區展開，為期一個月，規畫每週六主題市集及週末免費接駁，邀民眾體驗百年「英雄泉、美人湯」。中天新聞網 ・ 20 小時前
台中漢杞焚化爐多次違規、戴奧辛超標 何欣純：我上任絕不展延操作許可證
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導台中大里漢杞醫療廢棄物焚化廠爭議不斷，除排放戴奧辛濃度超標，近3年操作日數也超過許可證規定，空汙引起附近居民抗議，民...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
旗山造勢湧現萬人支持 林岱樺：願以人格與政見接受檢驗
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（22）日於旗山舉辦大型造勢，活動於下午四點開始，現場已湧現大批人潮，不少民眾自發帶著自製後援標牌前來，延續前次岡山造勢的人氣熱度，旗山造勢氣氛熱烈。 現場民眾表示：「上次看到林岱樺在岡山勇敢的發言，一心為市民，很感動，支持她當市長，一定要來支持。」 林岱樺隨即於社群平台貼出...匯流新聞網 ・ 20 小時前
地制法修正案通過！雲林副縣長可增1名 張麗善：已有口袋人選
立法院院會昨（21日）三讀通過《地方制度法》修正案，雲林縣將可增加1名副縣長、1名副秘書長。雲林縣長張麗善今 （22日）指出，縣內人才濟濟，她已有口袋人選，將會審慎評估，找出最能為雲林縣付出奉獻付出的好人才擔任。鏡新聞 ・ 20 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 3 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 18 小時前