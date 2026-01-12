藍白修法停砍公教年金 考試院估重新審定需半年：要有合理時間執行

考試院秘書長劉建忻表示，系統必須重新修正，且要讓公務同仁有合理的執行時間，推估重新審定需時半年是合理的。李政龍攝



藍白去年聯手通過停砍公教年金，並將警消所得替代率上限提高至80%。立法院司法及法制委員會今日（1/12）安排專題報告，考試院秘書長劉建忻答詢時說明，法令既已生效上路，還是要依法執行，不過重新審定需要時間，因為系統必須重新修正，不是要故意拖延，而是要讓公務同仁有合理執行時間，後續審定後該補就補，沒有多扣退休金一事，釋憲結果出來就依釋憲處理。

銓敘部報告指出，立法通過後需重新審定近18萬名已退休公務員的退休所得替代率，目前正在調整作業系統，推估約需半年；在完成重新審定前，暫且先依原規定發給退休金，等到系統修正完成，即依規定辦理。

至於立法院去年三讀修正「警察人事條例」部分條文，規定警消海巡等退休所得替代率最高80%，銓敘部表示，目前已完成3萬7,790人案件審定，且已於去年12月26日全數郵寄給處分相對人。

民進黨立委王義川表示，相關制度已依法上路，在憲法法庭尚未作成最終判決前，行政機關仍需依法執行，這點沒有爭議，但他要提醒，真正的風險並非政治立場，而在於執行層面的「計算系統」，所有金額都是由電腦系統依參數與變數計算，一旦設定不周或轉換過程出現落差，就可能造成實質損失，最後形成政府對當事人的制度性虧欠。

王義川表示，由於當事人本身、相關協會或網路工具都會自行試算，若官方計算結果差距過大，勢必會引發大量申訴與不信任，甚至加劇社會謠言與恐慌，這並非單一個案問題，而是系統性風險，建議主管機關銓敘部應審慎檢視計算邏輯與參數設定，在兼顧資訊安全的前提下，研議提供可供個人輸入資料的官方試算機制，讓當事人能事前理解差異來源，降低誤解與爭議，確保制度執行的公平與穩定。

針對國民黨立委質疑執行時間需要半年、拖太久，劉建忻表示，審定工作本身就是執行法令的第一步，這需要時間、不能出錯，也不能讓同仁過勞，不能操之過急、倉促上路。銓敘部長施能傑則表示，去年完成3萬7,790名警察退休重新審定，即需要半年作業時間，因有近18萬已退休公務人員之退休所得替代率需重新審定，目前正依新修正規定調整相關作業系統，時程推估亦需約半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，沒有拖延一事。

至於國民黨立委翁曉玲表示，書記官等專業加給於1997年制定，至今已30年沒有調升，認為該調就要調，行政院人事總處副人事長張秋元表示，行政院和司法院過往有很多非正式討論，司法院如果正式報出來，行政院相關會審機關作研議。司法院副秘書長王梅英也表示，只要人事總處願意支持，司法院將無延宕提出調升案。

