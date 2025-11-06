藍白修法停砍年金 民進黨：大法官早已給答案 年改沒違憲

藍白停砍年改 民進黨：大法官早已給答案 沒有違憲。曾薏蘋截圖

國民黨及民眾黨聯手停砍公教年金；民進黨網路節目《爸媽叫我不要談政治》今談到，年金改革到底有沒有違憲呢？其實，大法官早就給過答案。年金改革並沒有把退休軍公教人員的權益一刀切光，而是為了兼顧公共利益、確保年金制度，能夠長久運作，才做了適度的調整。

主持人提到，2018年部分國民黨立委認為，軍公教改革法官涉及法律不溯及既往、信賴保護及財產侵害權，有違憲之虞，因此申請釋憲。

主持人指出，大法官在2019年也做出解釋，年金改革9成不違憲，只有退休後，再任私立學校超額領薪，就停領退休金被判違憲，相關條文已經配套修法，完成修法。

廣告 廣告

她說，大法官的意思是，年金改革並沒有把退休軍公教人員的權益一刀切光，而是為了兼顧公共利益、確保年金制度，能夠長久運作，才做了適度的調整，政府的責任是讓制度能繼續下去，而非讓年金破產，反而讓所有人都受到傷害，個人權益需要保護，但和公共利益衝突時，就要找到平衡，這也就是必要的，也是合憲的。

【看原文連結】