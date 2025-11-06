藍白修法停砍年金 蔡英文發聲：不負責任的做法

立法院司法及法制委員會昨（5）日審查國民黨提出的《公教年金修正草案》，主張停止砍公教人員所得替代率，引發朝野激烈辯論。對此，前總統蔡英文也在臉書發文，批評在野黨「繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法」。

蔡英文臉書全文：

年金改革，不該半途而廢

只靠政府預算，救不了大家的退休金

在我任內，為了讓國家財政永續，我們推動了年金改革，也是馬英九總統在交接時，特別交代我們要完成的工作。

過去，年金改革引發了許多風風雨雨，直到我卸任時，我的心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

從年金改革實施到現在，我們已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。

如今，在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」 ，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。

面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。

