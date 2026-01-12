藍白修法停降公教年金 考試院：重新審定要有合理執行時間 推估需時半年

民進黨立委王義川提醒，考試院及銓敘部研議提供可供個人輸入資料的官方試算機制。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕藍白聯手去年修法將警消退休所得替代率上限提高至80％，並停止逐年調降公教年金。立法院司法及法制委員會今(12)日安排專題報告，考試院秘書長劉建忻答詢說明，重新審定需要時間，系統必須重新修正，不需要故意拖延時間，而是要讓公務同仁有合理的執行時間，推估需時半年是合理的，審定後該補要補，沒有多扣退休金一事，釋憲結果出來就依釋憲處理。

民進黨立委王義川表示，相關制度已依法上路，在憲法法庭尚未作成最終判決前，行政機關仍須依法執行，這一點沒有爭議，但他要提醒，真正的風險不在於政治立場，而在於執行層面的「計算系統」，所有金額都是由電腦系統依參數與變數計算，一旦設定不周或轉換過程出現落差，就可能造成實質損失，最後形成政府對當事人的制度性虧欠。

王義川表示，當事人本身、相關協會或網路工具都會自行試算，若官方計算結果差距過大，勢必引發大量申訴與不信任，甚至加劇社會謠言與恐慌，這並非單一個案問題，而是系統性風險，建議主管機關銓敘部應審慎檢視計算邏輯與參數設定，在兼顧資訊安全的前提下，研議提供可供個人輸入資料的官方試算機制，讓當事人能事前理解差異來源，降低誤解與爭議，確保制度執行的公平與穩定。

對於國民黨立委質疑拖延，銓敘部長施能傑表示，去年完成3萬7790名警察退休重新審定，即需要半年作業時間，因有近18萬已退休公務人員之退休所得替代率需重新審定，正依新修正規定調整相關作業系統，時程推估亦約需半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，沒有拖延一事。

此外，國民黨立委翁曉玲表示，書記官等專業加給於1997年制定，30年沒有調升，該調就應該要調。行政院人事總處副人事長張秋元表示，行政院和司法院過往有很多非正式討論，司法院如正式報出來，行政院相關會審機關作研議。司法院副秘書長王梅英表示，只要人事總處願意支持，司法院將無延宕提出調升案。

考試院秘書長劉建忻(右)強調，重新審定需要合理的執行時間，沒有拖延一事。 (記者林曉雲攝)

