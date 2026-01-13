藍白修法刪公視董事延任條款 李遠：員工權益會在內耗中度過
〔記者李文馨／台北報導〕第8屆公視董事審查會議上個月底在文化部召開，最終只有4位候選人通過，未達組成門檻。立法院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商「公視法」修正草案，藍白提案刪除公視董事延任條款，文化部長李遠表示，若在此時機點取消延任，每個人都不合法，公視會重新面臨動盪不安，最慘的是員工權益，他們會在內耗中度過。最終延任條款未達共識，韓國瑜裁示第16條送院會處理，第49條維持現行條文。
立法院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商「公共電視法第16條及第49條條文修正草案」等案。現行「公視法」明定，董事任期屆滿6個月前，應依規定改聘，董事任期屆滿未及時改聘時，延長職務至新聘董事就任時為止。民眾黨團提出「公視法」第16條修正草案，刪除公視法現行條文裡董事延任規定，盼盡速讓公廣集團治理回歸正軌；第49條則明定條文經修正通過後，自民國114年5月20日施行。
國民黨立委羅智強提案規範，有下列情形之一者，不得依前項規定延長職務：一、未於任期屆滿六個月前，依第十三條規定提名。二、提名經審查委員會否決，未於一個月內再行提名。前項第二款情形，已延長職務者，自補提期限屆滿之翌日起當然解任。本條修正施行後，有違反第三項之情事，延長職務之董事當然解任。
李遠表示，「萬年董事」名稱非常不好，這跟「萬年國會」不一樣，萬年國會領薪水，萬年董事沒領薪水，他們卻背負萬年董事的罵名，繼續為公民的公視付出。「萬年董事」不是因為延任條款，而是每次選任時不斷被推翻，第四屆開始968天、第五屆58天、第六屆967天，第七屆前面每一天都不是因為董事會不肯換，而是一次一次被「刪掉」，他這一任背負了歷史共業。
李遠說，他曾經懇求大家，能否在他這一任結束恩恩怨怨，今年7月1日是公廣集團20週年，他提出名單後請大家好好審查讓它過。公視很多新頻道各自面臨新的問題，像是華視、TaiwanPlus，一存在問題就開始了，不是這一任董事很差，「我承認我推不出來是我的錯，但原因是歷史共業，沒人願意在這種情況下，被大家一直罵、一直刪掉。」
李遠強調，他很慶幸自己終於提出名單了，他覺得名單非常經得起考驗，有一半的組成是原來繼任的名單，因為原來的董監事在3年前大家都共同贊成他做，結果一模一樣的悲劇重演，他提出14個人被刪掉10個，只剩4個；他很快會組第2次、第3次，「如果在這個時機點取消延任，每個人都不合法，公視會重新面臨動盪不安，最慘的是員工權益，他們會在內耗中度過。」
民眾黨團副總召張啓楷回應，拖延沒有如期提出人選確實是政府很大的問題，且這次並沒有跟各個政黨討論，如果要解決問題，就要廣納人才，開大門走大路。羅智強也提到，在蔡政府時期、民進黨團國會多數時曾徵詢在野黨公視董監事，「為什麼這一屆文化部長做不到？」
李遠說，黨政軍退出媒體的重點是，立法院依照黨團個各自派出評議委員就已經代表立法院了，若人選還要靠雙方、政治意識型態協調，這變成政黨的手又伸進台灣媒體最後一塊淨土。
更多自由時報報導
綠營高雄市長初選結果上午公布 陳其邁說話了
黃國昌率團拜會白宮國安會、AIT總部 交流細節全保密
台美關稅將敲定 紐時：對台關稅降至15％ 台積電將在美再建5座晶圓廠
北市議員陳怡君涉貪 一審判刑7年10月
其他人也在看
「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 79
黃國昌閃電出訪！她爆目的「向美遞訊號」：藍白正在互相拆台
民眾黨昨（11）日卻閃電宣布黃國昌出訪消息，黃國昌於昨下午親自率團前往美國首府華盛頓，稱此行聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治評論員吳靜怡也猜測，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 199
黃國昌突然飛美國！王定宇酸：相信非常緊急
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題；對此，民進黨立委王定宇表示，他願意相信是非常重要緊急的事情，才會在會期中飛出國，不...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 346
名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好
面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 86
傳川普下令制定「入侵格陵蘭」計畫 遭美軍高層反對
美國總統川普（Donald Trump）聲稱美國需要得到格陵蘭島，若無法「以簡單方式」達成協議，將採取「艱難方式」，引發北約成員國及歐洲國家高度擔憂。據英媒報導，川普已下令美國特種部隊指揮官制定入侵格陵蘭的計畫，但遭美軍高階人士反對。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
台美關稅有望15％？她示警立法院成最新變數
[NOWnews今日新聞]知名外媒《紐約時報》於台灣時間今（13）日凌晨報導，引述知情人士透露，美國與台灣已接近達成貿易協議，台灣商品輸美關稅有望降至15%，與美國去年和日本、韓國達成的基本一致。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 41
在台陸生恐歸零？鄭英耀被列「台獨頑固分子」 前大學校長示警：兵戎相見前兆
中國對台動作不斷，國台辦日前聲稱將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，揚言終身追責，對此，前實踐大學校長陳振貴在接受媒體《中評社》訪問時指出，中國此舉等同間接宣告，台灣教育環境不適合陸生，未來兩岸教育交流恐怕更緊縮，若兩岸連相對單純的學術及教育交流都中斷，惡意螺旋恐持續上升。陳振貴表示，若因教育部長被制裁，而導致陸生來台完全歸零，將創下兩岸教......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 119
成人公費肺炎鏈球菌疫苗 1/15起「只打1劑」
嘉義市政府衛生局指出，自115年1月15日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗施打1劑20價或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20或PCV21），即具完整保護力，民眾不必再挨2針，讓接種更便利，呼籲符合資格民眾儘速安排接種，以提升免疫保護力，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的風險。市府衛生局局長廖育瑋指出，成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級接種作業自今年1月15日起，將施打1劑取代原本2劑肺炎鏈球菌疫苗(13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）各1劑)。肺炎鏈球菌疫苗公費對象包含65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等3類。廖育瑋說明，符合資格的民眾須依下列接種原則施打：一、從未接種過PCV13/15/20及PPV23者，可接種1劑PCV20；二、曾接種PPV23且間隔至少1年者，可接種1劑PCV20；三、曾接種PCV13/ 15且間隔至少1年者（IPD高風險對象或65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少8週），接種1劑PPV23(該原則待全國PPV23用罄後，則以PCV20銜接接種)；四、如已完成兩劑PCV台灣好新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
貨車狠衝聲援伊朗人潮 洛杉磯街頭陷入混亂
[NOWnews今日新聞]伊朗自去年12月28日爆發示威浪潮後，全球各國也陸續能看見聲援示威活動。但在美國洛杉磯11日一場聲援伊朗抗爭運動中，傳出有U-Haul租賃貨車衝進人群的事件，引發現場民眾怒火...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
川普簽令宣布國家緊急狀態 護委國石油收益
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）簽署行政命令，宣布進入國家緊急狀態，以保護存放在美國財政部帳戶中的委內瑞拉石油收益，使其免受扣押或司法程序影響。根據路透社、Axios新...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 14
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 14
投小黨就是投國民黨？黃揚明曝綠窘境：這關鍵族群「非藍也不會投給民進黨」
2026大選在即，民進黨台北市黨部執委會9日通過議員名額，台北市除了士林、北投選區提名5席之外，其他區均只提4席，共計提名25席，採取保守提名策略，無法過半。而由時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」6日第一波提名全國7名議員參選人，台灣基進秘書長吳欣岱宣布參選台北市南港內湖議員，可能再次對上前立委高嘉瑜。淺綠陣營可能形成排......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 6
黃國昌閃電訪美！ 她分析背後目的：「向美傳遞訊號」藍白正互相拆台
民眾黨主席黃國昌昨（11）日閃電出訪美國首府華盛頓，稱要聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，名嘴吳靜怡今天分析，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
失控的佔有慾
2025年4月，美國總統川普以無煙硝式的「對等關稅」戰，對世界各國無差別攻擊；而在2026年1月3日，他更進階以優勢軍力與綿密情報，發動代號「絕對信心行動」(Operation Absolute Resolve)，下令轟炸委內瑞拉，並將總統馬杜洛夫婦押送至紐約受審。從經濟掠奪到武力抓捕一個主權獨立、形式上也仍施行民主制度的國家元首。從經貿戰到軍力展現，皆驗證川普無視世界貿易組織(WTO)與聯合國規範。甚至「聯合國憲章」(U.N. Charter)明「會員國在國際關係中，應避免以武力相威脅或使用武力，損害任何國家的領土完整或政治獨立」的規定也不放在眼裡。美國駐聯合國大使瓦爾茲(Mike Waltz)居然還援引「聯合國憲章」第51條表示，美國遭受毒梟威脅，並指馬杜洛與恐怖組織勾結，因而美國是行使自衛權。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 7
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃.林俊憲選情白熱化
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，周日下午將在市府前舉行大型造勢活動。而立委林俊憲也是一早就展開車隊遊行，下午也有造勢大會登場。黨內白熱化的選戰，也讓本土社團站出來公開呼籲，不管初選結果如何，都要團結，才能贏得市長選戰。民視 ・ 1 天前 ・ 11
柯文哲赴宜蘭為陳琬惠助選 林國漳籲好好處理司法事件
民眾黨前主席柯文哲今天赴宜蘭四結福德廟參拜，並為宜蘭縣長參選人陳琬惠助選，接受媒體聯訪時表示，藍白合目前將由民眾黨黃國昌與國民黨主席鄭麗文負責。對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，為黨輔選並不訝異，但希望他能好好處理他的司法事件。柯文哲今早到宜蘭輔選，提及藍白合部分，因目前黨主席是黃國昌，合作細節自由時報 ・ 1 小時前 ・ 2
赴美拜會後影響1.25兆預算態度？黃國昌喊不要急：這事可能不是那麼單純
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨主席黃國昌今（11）日晚間率隊前往美國華府進行拜會，預計週三凌晨返國，預料將著重在國防預算與台美關稅議題。媒體...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
黃國昌訪美喊談關稅！美媒先曝「調整至15%」 她酸：原來是被叫去當面講清楚？
有外媒報導指出，美國川普政府與台灣之間的貿易談判已接近完成，美方擬將台灣輸美產品的關稅稅率，調整至15%，而先前民眾黨主席黃國昌才稱要赴美談關稅，對此，名嘴吳靜怡今（13）日酸，｢原來黃國昌是被美國叫去當面講清楚｣？鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 2
伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光
伊朗多地爆發抗議行動持續延燒，已造成超過500人死亡，超過1萬600人被捕，這是伊朗自2022年以來最大規模的反政府示威...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1