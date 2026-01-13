藍白修法刪公視董事延任條款 李遠：面臨動盪「最慘的是員工權益」

文化部長李遠備詢。李政龍攝



第8屆公共電視董事審查會議於上月底在文化部召開，最終僅有4位候選人通過審查，未達法定組成門檻。立法院長韓國瑜今（1/13）日召集朝野黨團協商「公共電視法」修正草案，藍白兩黨提案刪除董事延任條款，引發激烈討論。文化部長李遠警告，若此時取消延任，現任董事將全數失去合法性，公視恐再陷動盪，員工權益也將受到嚴重影響。

現行《公視法》規定，董事任期屆滿6個月前應依規定改聘，若未及時完成改聘，則延長職務至新聘董事就任為止。民眾黨團提出修正草案，刪除延任規定，並規定第49條修正條文自民國114年5月20日施行。國民黨立委羅智強則提案，若未依規定提名或遭審查委員會否決後未在一個月內補提名，延長職務者應自動解任。

國民黨立委羅智強則另提案規範，若未依規定期限提名，或提名遭審查委員會否決後未於一個月內補提，相關董事不得延長職務；若修法後仍有違反情形，延任董事將當然解任。

對此，文化部長李遠在協商會中反對在此時刪除延任條款，他表示，「萬年董事」都是以志工服務的精神為全民的公共廣播集團奉獻，之所以會有這樣的說法，根源並非延任條款，而是歷屆董事提名屢遭杯葛、否決所致。他指出，從第4屆到第7屆，董事會審議動輒延宕數百天，提名作業一再拖延，他本人承擔了再也找不到適合的但願意被提名的候選人的共業。

李遠說，2023年公視法修正是20年內最重要的一次修法，卻是開倒車，造成公視員工權益嚴重受損，重新被制度和內耗消磨工作成果；去年底他好不容易完成董事審查，卻悲劇重演，提出了14名人選卻被刪除10人，僅剩4人過關；若此時同步取消延任條款，將導致現任董事立即失去合法性，公廣集團在財務、人事、政策與業務上都可能陷入停擺，「難道在20週年的日子來臨前，悲劇還要一再重演嗎？」

他進一步表示，今年7月1日是公共廣播集團成立20週年，公視體系從2006年掛牌起從單一頻道，發展為涵蓋華視、客家台、原民台、公視台語台、華視新聞台及TaiwanPlus等多頻道的公廣集團，制度穩定至關重要；「當人與人彼此不信任，也不相信制度時，最倒楣的還是公廣集團所有員工」，他懇求大家不要在此時啟動這樣的修法，若再度引發治理動盪，恐讓多年努力付諸流水。

民眾黨團副總召張啓楷則回應，政府未能如期提出完整人選，確實是問題所在，提名過程也未充分與各政黨溝通，認為若要解決僵局，應「開大門、走大路」，廣納各界人才。羅智強也質疑，過去民進黨在國會多數時，仍會徵詢在野黨意見，「為什麼這一屆文化部長做不到？」

對於外界要求跨黨派協調人選，李遠回應指出，黨政軍退出媒體的核心精神，在於立法院已透過黨團比例組成評議委員會行使評議權，若人選還需經政治意識形態協商，形同政黨再度介入公共媒體，將侵蝕台灣公共媒體最後的淨土。

最終，延任條款在協商中未能取得共識，韓國瑜裁示，《公視法》第16條修正草案送交院會處理，第49條則維持現行條文。公廣集團董事延任與治理問題，後續仍待立法院院會表決定奪。

