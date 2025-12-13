藍白修法引憲政危機 汪浩喊話府院黨：準備重選國會

作家汪浩。 圖：取自汪浩臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨近日在立法院挾人數優勢，接連推動《財劃法》、反年改修法、不在籍投票等多項高度爭議法案，引發社會高度關注與憂慮。對此，英國牛津大學國際關係學博士汪浩今（13）日直言，當前情勢已非一般朝野對立，府院黨必須全面啟動政治回應，並公開喊話「準備好重選國會」。

汪浩表示，藍白聯手推動的相關法案，從違反《公債法》精神的《財劃法》，到衝擊年金制度與國安防線的修法內容，已超越政策歧見層次，而是對憲政秩序的結構性破壞。他認為，當立法院失去自我節制能力，民主制度本身就必須啟動修復機制。

汪浩進一步指出，憲法法庭功能遭到癱瘓，行政院提出的覆議案也已八度遭否決，在此情況下，行政權若持續退讓，等同默許違憲法案生效，最終風險將由全民承擔。他主張，行政院長卓榮泰應依《憲法》賦予的副署權，從《財劃法》開始，對明顯違憲的法案採取「不副署、不執行」的正面對抗，將政治責任清楚交還立法院。

針對藍白陣營指控行政權獨裁，汪浩則反批，若真認定行政院失職，應依憲法程序提出不信任案、推動倒閣，而非一方面擴權濫權，一方面又躲在程序後指責行政權。民進黨不能只在國會防守，必須主動走向社會，向基層說清楚政策風險與制度底線。

最後，汪浩強調，這場政治對抗攸關國家財政紀律、年金永續、民主選舉制度與國安防線，朝野對立並非權力鬥爭，而是憲政底線之爭。當立法院已無法自我約束，解散國會、重選立法院不只是選項，而是民主機制下的必要重開機。

