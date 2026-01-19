藍白修法累計10案送憲法法庭 民進黨團再就停砍公教年金聲請釋憲

即時中心／林韋慈報導

藍白立委在本屆立院聯手通過許多法案引發違憲疑慮，累計包括《立法院職權行使法》、《刑法》、《選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《軍人待遇條例》、《警察人事條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》修正案等，以及114年度中央政府總預算案，均遭行政院、監察院或其他機關聲請憲法法庭釋憲。立法院民進黨團今（19）日針對去年底三讀通過的《公立學校教職員退休撫卹條例》及《公務人員退休撫卹法》等相關法案，向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

過去，擴及國會擴權的修法及《憲法訴訟法》部分條文，已被大法官宣告違憲。而在去（2025）年12月，立法院三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停止調降公教人員退休所得替代率，回溯至2024年。行政院隨即於去年12月31日前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，立法院民進黨團今日亦提出釋憲聲請。相關修法可能造成退撫基金提前耗竭，政府需追加補助新台幣6970億元。考試院已於今（2026）年1月8日向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

此外，國民黨為反制大罷免，於2024年12月強行通過《公職人員選舉罷免法》修正案，提高罷免門檻，並要求罷免案提議人及連署人附上身分證正反影本。民進黨立法院黨團認為此舉有違憲之虞，也已向憲法法庭聲請釋憲。

針對去年的中央政府總預算案，監察院指出，立法院大幅刪減其業務費96％，並也於去年3月24日聲請釋憲，質疑立法院「假刪減預算之名，行修憲廢院之實」。立法院民進黨團亦於去年5月15日跟進聲請釋憲。2025年5月21日，行政院針對藍白聯手通過的《財政收支劃分法修正案》及114年度總預算案提出釋憲，認為相關程序違反憲法保障的民主及責任政治原則。

另外，《軍人待遇條例》及《警察人事條例》部分修正案，也遭行政院質疑違反憲法權力分立，逕自增加政府預算支出，違反憲法第70條，已於去年8月22日聲請釋憲。





