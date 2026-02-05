藍白修法解套救國團！經民連喊話政院別副署：設施可改做社宅跟長照

記者楊士誼／台北報導

藍白修改黨產條例替救國團等組織解套，經民連呼籲行政院不要附署法案。（圖／經民連提供）

國民黨於立院上會期最後一日強行通過黨產條例修法，替救國團等解套。經民連今（5）日指出，除了救國團外還有興票公司、中影等附隨組織受益，如行政院副署恐造成無需歸還不當黨產的離譜現象。經民連也建議，救國團位在各地的青年活動中心、學習中心等位處精華地段，可轉作社宅、長照中心等用途。

經民連智庫研究員涂景亮表示，原版黨產條例將「附隨組織」納入追討範圍，因部分組織與政黨密不可分，受特定政黨實質控制、協助其鞏固政權，並有違反民主法治之財產，故應將附隨組織一併納入，而黨產條例最主要目的為「利益取除」，著重於回復財產原有歸屬，游灝等人卻修法讓「曾隸屬於國家者，不在此限。」明顯與立法目的相違背。而游灝更在表決時稱「聽到辦活動，就可以占領一個地，那讓我想到了太陽花學運」，將社會運動與不當黨產類比，「毫無邏輯可言，只想打泥巴仗，只想著自己的政治利益，毫無羞恥心！」

經民連智庫召集人賴中強指出，此次修法存在重大漏洞，因為國民黨附隨組織「曾隸屬於國家」者，並非只有救國團，還包括中央日報、中影公司、興票公司、松山油漆廠與北誼興業等公司，都被黨產會認定為國民黨附隨組織。如行政院勉強副署，將造成「中央日報」名下等取自於國家之不動產，無須歸還之離譜現象。

賴中強進一步說明，中央日報1927年3月22日，由武漢國民政府在漢口創辦，社長由國民黨中宣部部長顧孟余兼任，總編輯為陳啟修。1928年2月1日南京國民政府在上海創辦中央日報，孫科任董事長，國民黨中宣部部長丁惟汾任社長，國民革命軍東路軍前敵總指揮部政治部主任潘宜之兼任總經理。中影公司則是由國民黨台灣省黨部旗下的「臺灣電影事業股份有限公司」與「農業教育電影公司」合併成立；而「農業教育電影公司」曾經歷屬於國家，首任董事長為陳果夫，遷台後首任董事長為蔣經國。

賴中強續指，興票公司亦曾隸屬於國家，原始股東包括台灣銀行、交通銀行、中國國際商銀、省屬三商銀等公股銀行。松山油漆廠原本為「台灣省營工礦公司松山油漆廠」；北誼興業前身則為退輔會液化石油氣供應處。

經民連智庫研究員黃亭偉則引述內政部長劉世芳受訪說法，指出台灣社宅難題在於土地取得不易，較靠近都市的土地尤其難以取得。然而促轉條例明文規定政黨及附隨組織不當取得的財產「除可明確認定其原屬之所有權人或其繼承人外，應移轉為國家所有，並由中央成立特種基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。」顯見，以不當黨產收回國有，轉作興建社會住宅用地及長照機構使用，法有明文。值此社會住宅用地不足，及少子化趨勢優質長照機構難尋之際，政府更應積極收回不當黨產。

黃亭偉舉例，救國團轄下尚在營運的「青年活動中心」有十一個，另有花蓮學苑、觀雲山莊等設施，其中仍由救國團佔有者包含「劍潭青年活動中心」約2.5公頃，即可依法轉做社宅用地，其地段、面積相比目前雙北社宅，甚至有過之而無不及；其餘的青年活動中心如「日月潭青年活動中心」、「花蓮學苑」等，亦可轉做長照中心等社福機構使用。各縣市的學習中心、團委會大多使用精華地段，亦可轉做社福設施。

黃亭偉續指，桃園市的救國團學習中心距離桃園車站僅500公尺遠，有整棟14層樓可供使用；台中市的團委會距離中友百貨走路不用十分鐘，有近半公頃的面積可用；高雄市的團委會出門就是高雄捷運前金站、基隆市的終身學習中心距離火車站僅500公尺遠、嘉義市的團委會就在嘉義市政府隔壁。這些都市蛋黃區不當黨產，轉興建社會住宅出租，賃市場歡迎，特別是年輕上班族或婚育家庭。

