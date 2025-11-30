藍白修法「公投綁大選」掀廢止憲訴法連署潮 自然人憑證申辦量暴增逾萬張

「人民作主志工團」針對《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》提出4項公投，並在街頭設攤收集連署。資料照，陳祖傑攝。



民間團體「人民作主志工團」今年7月發起廢止「憲法訴訟法」與「公職選罷法」修法公投案，不過二階必須以實體自然人憑證進行電子連署，連署人數成長緩慢。不過根據統計，自「公投綁大選」修法通過後，首週平日申請量較前一週爆增1.14萬張，成長率達115%，停滯許久的憲訴法公投案，也於短短一週內從幾千人衝破2萬人，也帶動全台掀起申請「自然人憑證」潮。

人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投（9001案）訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制，連署期限自今年7月底至明年1月底；「公職選罷法」公投共3案，訴求廢止罷免提議需附身分證影本（9002案）、廢止罷免連署需附身分證影本（9003案）、偽造假冒個資連署刑責（9004案），連署期限自今年9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬3228人。

4件公投原先因「公投法」規範公投與大選脫鉤，最快需等到2027年8月才能舉行投票，不過在國民黨、民眾黨立委於本月21日挾人數優勢通過修正案，恢復「公投綁大選」後，4件公投最快有望在明年11月底和地方選舉併同舉行。

不過此次公投連署和過往不同，是全台首次採用電子連署的公投提案，必須先申辦實體自然人憑證，接著透過電腦讀卡機插卡使用，才能進行連署，也讓連署人數成長緩慢，不過根據內政部最新統計，自公投法21日修法後，23日到28日申請實體自然人憑證的數量有2萬1,332張，較前一週增加約1萬1,400張，成長率達115%。

9001案公投領銜人趙偉程接受《自由時報》訪問時表示，憲訴法公投連署人數在短短一週內，從原本幾千人連署迅速翻倍，並於29日上午正式突破2萬人關卡，這波連署潮並非特定政黨或組織強力動員，而是來自許多青年的自主幫忙。

趙偉程表示，「我們發現很多年輕人幫忙轉發訊息，甚至也沒有過問他們是誰。」許多訊息在社群上散播，貼文的用語、圖卡更貼近青年，讓他們這群平均年齡50歲以上的團體可以打破同溫層，讓資訊得以進入年輕世代。

趙偉程也對《自由時報》記者表示，上週在擺攤現場，年輕人都沒在討論去戶政事務所申請自然人憑證麻不麻煩、申辦費用250元貴不貴，甚至在使用電腦、上網進行電子連署都是一氣呵成，和過往45歲以上連署民眾的回饋很不一樣。

除了志工團體以外，Threads上還有一名自稱「魔法部長」的青年歌手SHUA，23日在Threads上以「魔法部甲級動員令」為題，強調「這是拯救憲法法庭的連署機會」，不但建置連署懶人包，這幾日還接連在社群發文、製作圖卡，鼓勵民眾申辦「魔法小卡（自然人憑證）」，同時將「魔法部」連署站點從網路上擴散至全台各地、甚至海外，至今已有72個合作夥伴。

根據《自由時報》報導，SHUA表示該公投連署從7月就開始了，不過因為沒有網路聲量，因此他循線寄信給人民作主志工團，還致電給團長陳天壽（9002案領銜人），發現公投連署和他長期以來的理念非常貼合。不過志工團缺乏宣傳管道，也沒有年輕人替他們擴散聲音，無法把「公民創制複決」這條最該被點燃的路，重新照亮給台灣人看，因此「魔法部」全力協同空戰。

針對有民眾反映部分戶所的自然人憑證即將用罄，內政部受訪時表示，目前全國戶所庫存約5萬張，內政部庫存約5萬張，各戶所自然人憑證卡片量如低於安全存量，內政部卡管中心即會寄出最適批量，確保卡片供應順暢，以保障民眾申辦自然人憑證的權利。

