藍白修財劃法政院不副署 憲政卡關…陳其邁喊話立院：速解凍憲法法庭

高雄市長陳其邁受訪。施書瑜攝



藍白推動《財劃法》修正案引發爭議，行政院長卓榮泰表態不副署後，憲政僵局持續延燒。高雄市長陳其邁今（12/16）受訪表示，當前最大問題在於憲法法庭實質遭到凍結，導致朝野爭議無法透過憲政機制調節與解決，他喊話立院應儘速處理憲訴法與憲法法庭運作，讓制度回歸正常，化解憲政對立。

陳其邁表示，無論是財劃法、年金改革或其他重大政策，朝野都應遵循合憲程序進行協商與討論，甚至透過制度化方式解決紛爭，並直指，目前最大的問題在於憲法法庭實質遭到凍結，導致朝野之間的爭議無法透過憲法機制調節，進而造成當前的憲政僵局。

廣告 廣告

陳其邁進一步提到，民眾普遍期待重大民生建設、福國利民的法案，以及強化國家安全的政策能夠順利推動，但在憲政體制卡關的情況下，相關政策推行勢必受到影響。

他呼籲，立法院應儘速處理憲訴法與憲法法庭運作相關問題，讓憲法法庭能恢復正常功能，以化解朝野衝突、解決憲政爭議，當前行政院不副署、在野黨又不推動倒閣，形成制度性的僵局，這樣的局面並非民眾所樂見。

陳其邁強調，希望在野黨與立法院正視憲政運作的重要性，儘速讓憲法法庭回到正軌，化解朝野的爭議。

更多太報報導

高雄噪音血案二審開庭 鬼鄰吳龍滿冷血辯護！竟堅傳目擊稚子作證

食慾全沒！滿桌小強還喝到蟲？高雄連鎖餐廳認了...衛生局出手開罰

恐怖軍火庫上路！高雄男停紅燈超線露餡 車內搜出槍砲、鋸刀、球棒