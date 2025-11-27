藍白修財劃法衝擊 屏東總預算少20億 周春米批：就是「亂搞」

〔記者羅欣貞／屏東報導〕藍白修財劃法衝擊屏東縣財政，民進黨縣議員羅平道今(27)日在議會總質詢時關心是否影響施政推動；屏東縣長周春米表示，政治上或有競爭對抗，但是國家的本質、基礎、能量，還是要以國為重、以民為本，不要這樣子亂搞，這就是兩個字「亂搞」，這對屏東縣來說真的是很大的打擊，「但我們還是會往前走，努力把相關風險、相關不利，控制到最低」。

屏東縣長周春米表示，財劃法長期以來重視營業額，農漁產值未列入，去年底立法院修正後，雖表面形式看起來每個縣市可以得到的統籌分配稅款大於以前，但從分配標準、從結果來看，對南部4縣市非常不利，尤其屏東在非六都部分，相較於其他縣市分配比例，都是末段班。

廣告 廣告

周春米說，修法後對屏東的財政確實造成很大不穩定，因為中央的財源就是固定在那邊，現在要挪一大塊到地方，對地方長期的補助款會自動限縮，對屏東來說，一般性補助款長年都可得到中央大力支持，如果用整數來講，屏縣近兩年每年都可拿到180億到200億，計畫型補助因團隊認真爭取，也有180億到200億，如果財劃法沒有變，屏縣今年可以拿到各200億的補助款，但現在中央沒錢了、要舉債，本月立院二修也沒有做好調整。行政院的版本有把農業人口、農漁產值列進去，這對屏東才是比較有利。

周春米表示，今年陸續已收到中央各個部會的文，告知什麼明年不補助，統計後約有40億元，對屏東來講是「不能承受之重」。面對預算減少，縣府控管財政紀律，肩負相關建設不能停，近幾年屏縣長短債都還完，明年度預計移用以前年度歲計賸餘約12億元調節，送議會的明年總預算約560億元，相較於今年度約少20億元，盡量把錢花在刀口上，確保要做的，要幫忙的不會少，再做調控。

周春米說，雖說民進黨在立法院是少數，立法院還是要有立法院專業，不能整個立法權大到把行政權壓制在地又踐踏，這不是國家福氣。屏東的大建設靠中央，高鐵、高屏二快，都是幾千幾百億的預算，很擔心中央若真的被掏空，後續重大建設期程會有所延誤，但仍要確保不要有這樣風險發生，維護縣府財政、有能力做更多發展建設。

屏東縣議員羅平道(右)關心財劃法修法對屏東的影響。(記者羅欣貞攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

尷尬！傳黃國昌訪日想拜會 麻生太郎、野田佳彥等親台派全婉拒

SOGO案判8年半...... 前藍委廖國棟收賄助中企增資 再判7年半

74人被中國列台獨份子發布通緝 行政院研擬建立保護機制

黃國昌訪日遭爆「親台大咖不想見」 民眾黨籲外交部澄清

