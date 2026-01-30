藍白修《衛廣法》被質疑替媒體解套，台灣基進警告恐開紅色滲透後門。 圖：台灣基進提供

[Newtalk新聞] 立法院今（30）日召開本會期最後一次院會，藍白陣營擬聯手闖關《衛星廣播電視法》、《立法院組織法》及《不當黨產條例》等多項爭議修正案，引發民間團體不滿，於濟南路紮營抗議，批評藍白讓立法院淪為「特權院」、「解套院」。對此，台灣基進今日痛批《衛廣法》修法內容形同「修惡」，不僅破壞既有媒體監理制度，更對民主與國安構成重大風險。

台灣基進新任秘書長、空軍備役上校馬依翔指出，藍白兩黨推動《衛廣法》修法，企圖替特定媒體解套，實質上是架空國家通訊傳播委員會的獨立監理權限，削弱新聞頻道換照與審查機制，將對台灣媒體秩序造成長遠衝擊。

廣告 廣告

馬依翔表示，中天新聞台當年遭決議不予換照，完全屬依法行政。事實上，中天早在 2014 年換照時即被列為「有條件換照」，要求強化內部獨立審查制度，卻在後續營運期間持續違規，顯示其並無自我改革意願。然而，藍白此次修法卻企圖將新聞頻道執照改為「永久制」，並增訂只要提出行政救濟即可繼續播出，甚至效力溯及既往，並在特定條件下免除評鑑、逕予換照，形同替特定個案量身打造「復活條款」。

馬依翔指出，這類修法一旦通過，將使電視頻道形同取得「萬年執照」，嚴重削弱 NCC 的監管功能，也讓外界合理質疑修法動機。他強調，當監理制度被閹割、換照機制形同虛設，媒體環境將更容易成為中國勢力滲透的破口，使「紅色影響力」得以透過制度漏洞介入台灣輿論場，危及民主與國家安全。

台灣基進呼籲，媒體是公共財，而非財團私產，更不應成為境外敵對勢力的統戰工具，並提出三項主張：立即停止《衛廣法》修惡，不得為特定個案解套；維護 NCC 的獨立審查權，確保換照制度正常運作；捍衛新聞自由與國家安全，拒絕紅色媒體滲透，守住台灣民主的最後防線。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台灣基進喊話習近平：放棄武力犯台 諾貝爾和平獎隨手可得

治安有「4大問題」待解！ 賴清德：黑幫呈「分散化」趨勢、滲入土石方產業