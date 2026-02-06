藍白倒大楣了！美國國會報告點名「反對黨阻國防預算」 軍費恐不足

即時中心／高睿鴻報導

中國武統台灣的野心持續遞增，為厚植我國防禦力量，國防部近日積極推動「1.25兆軍購條例」，嘗試交付立法院委員會審查，卻不斷遭國民黨、民眾黨以人數優勢封殺。而做為台灣軍事盟友，美國似乎格外關心此情況，日前國會研究處（Congressional Research Service）特地發表報告，指出我國反對黨控制的立法院，與總統賴清德提出的增加國防預算方案，存在嚴重分歧，引發人們質疑台灣自身國防經費的充足性。

美國國會研究處前（4）天曬出「台灣：防衛及軍事問題（Taiwan: Defense and Military Issues）」報告，內文明確點出，台灣目前在實現國防目標方面，正面臨巨大國內挑戰。報告指，不同立場的決策者，對於如何阻擋中共對台灣動武，意見存在分歧。雖然兩大政黨均表示，支持加大投入台灣國防，但行政部門與反對黨存在分歧，國會與總統提出的預算方案沒有共識，使人擔憂台灣自身的國防經費充足性。

該報告還進一步表示，台灣軍方在招募、訓練、留住人員等方面，也面臨重大挑戰；亦有些人認為台灣的民防準備不足，台灣的能源、糧食、水、通訊和其他基礎設施，也極易受外部干擾。至於社會層面，台灣民眾面對兩岸戰爭時，願意或能夠承受多大代價──包括經濟困難、人身安全和生命損失──目前也尚不明朗。

該份報告提醒，中國方面不斷對台進行大規模軍事行動訓練，同時，也持續採取非戰鬥行動，盼削弱台灣軍事優勢及戰備能力。這些「灰色地帶」行動包括大規模軍事演習、每天在台灣附近巡邏（包括越過所謂的「海峽中線」，在2022年之前，解放軍很少飛過）；網路攻擊行動；無人機環繞台灣飛行；在台灣管轄的金門群島附近加強執法活動等。

報告稱，這些活動為解放軍提供許多優勢，如增加訓練及情報收集機會。同時，也給台灣軍隊帶來壓力，其應對解放軍活動的作戰、維護成本不斷增加。解放軍在和平時期，不斷向台灣推進的行動常態化，也可能會削弱台北當局應對局勢的能力。

至於美國如何協助台灣？報告指出，向台灣轉移武器，即為對台灣防禦能力最具體的貢獻。報告稱，這些轉讓大多屬對外軍售（FMS），從2015到2025年，行政部門已向國會通報逾390億美元的對台軍售計畫。另，國會也於2025年設立「台灣安全合作倡議」（TSCI），授權提供台灣援助，使我國能維持足夠自衛能力。 2026財政年度國防授權法案，更為TSCI撥款10億美元；眾議院通過的2026財政年度國防部撥款法案，則將為TSCI撥款5億美元。

該份報告另也點出，美台安全合作還包括在各自國家進行軍事訓練，雖然通常不廣為人知，但規模似乎正在擴大。

