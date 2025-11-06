藍白停砍公教年金修法年底前三讀 李來希指「基金破產是假議題」農保破產農民照領給付

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

立法院在野陣營續推年改重修，繼昨日司法及法制委員會審竣「公務人員退休資遣撫卹法」相關修正案，藍白立委今日再推進「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」相關修正案審查，將涉及停減退休金所得替代率、退休金隨物價指數調整等條文送出委員會，待朝野協商冷靜期過後即將進入二、三讀表決。對於退休基金將破產問題，全國公務人員協會前理事長李來希反問，農保早就破產了，基金早已歸零，請問迄今為止哪一個農民沒有領到農保給付？

廣告 廣告

立法院在野陣營續推公教年改重修，將涉及停減退休金所得替代率、退休金隨物價指數調整等條文送出委員會，待朝野協商後預計年底前二三讀。（圖／資料照）

司法法制委員會召委翁曉玲指出，下一個維權目標是勞工權益和福利，敬請期待。國民黨團表示，公教年金停砍相關修法提案，送院會處理前，需經朝野黨團協商。預計今年年底前可望完成三讀修法，還給退休公教人員一個公道，一個有尊嚴的退休晚年。

執政黨批評藍白立委，停止降低所得替代率等修法將使退休基金提早破產，不過藍委王鴻薇直指，停砍將使國庫挹注基金2800億元左右而已，「只是提早4年（破產），不是提早40年」，一時成為執政黨陣營批評焦點。

李來希則批評指，基金破產只是執政者用來阻卻法定責任的遮羞布。李來希質疑，如果沒有其他積極性作為，基金就不會破產了嗎？「提早三年破產跟拖死狗般的等待破產，對基金當事人又有什麼差別？」再說，農保早就破產了，基金早已歸零，請問迄今為止哪一個農民沒有領到農保給付？基金是否破產說穿了就是一個假議題，只是用來規避法定責任的遮羞布而已。

對於目前年改論述針對公教退休基金將破產的說法，李來希說，各界幾乎都忘了軍公教人員不是受僱於基金，基金只是責任準備。基金不足誰該負責？軍公教人員是受僱於國家受僱於政府，基金不足就應該設法補足基金，而不是直接砍受僱員工的薪水，勞工退休準備金如果不足以支應退休金，雇主仍然要負給付責任，這是勞基法的規定，也是他擔任勞委會勞動條件處處長時的法令解釋，更是法院的判決。怎麼普通勞工可以如此，軍公教人員就要被剝奪退休所得？

廣告 廣告

李來希也說，退休人員週休七日是理所當然，難不成要他們週休八日？

李來希說，除了感謝國民黨委員與立院黨團的支持之外，主要是訴求合情合理合法，要求不多只是適時停損而已，因應物價的飆漲所作的卑微訴求，贏得民意的支持，民意戰勝民粹，讓法案議題得到多數民意的認同，民進黨反對無力，論述蒼白。

國民黨團也說，為退休公教人員找回基本的公平正義，不只是國會的責任，更是政府的義務，奉勸公教退休年金停砍案未來朝野黨團協商時，不要再杯葛、覆議、釋憲，拖延修法，好好拿出配套措施，才是現在民進黨政府最該做的事。



更多FTNN新聞網報導

普發1萬登記已47萬人次完成 財政部提醒「5大登記失敗」問題需注意

普發現金1萬這天開始到此登記 最快12日起發放到帳

公教人員年改重修再推進 翁曉玲、李來希重申「僅設停損非回復」

