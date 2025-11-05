藍白停砍公教年金 時力：240萬高齡者年金在貧窮線下 應優先為最弱勢者建立經濟安全網

時代力量黨主席王婉諭。 圖：截自時代力量提供影片

[Newtalk新聞] 立法院司法委員會今（5）日排審國民黨提出的公教退休年金停砍法案，民眾黨團昨天宣布，跟進支持「停砍」公教人員退休所得替代率。對此，時代力量表示，法案若通過，公教人員退休金將停止調降，未來入不敷出的數千億缺口將由全民稅收撥補。台灣有超過 240 萬名高齡者年金在貧窮線下，應優先建立「基礎年金」制度，呼籲重啟年金改革國是會議，優先為最弱勢高齡者建立經濟安全網。

時代力量表示，目前台灣的年金制度極度不公平，高齡者的老年生活保障完全取決於職業身分，公教人員年改後平均仍月領 5 萬元以上，且設有 32,160 元的最低保障樓地板；勞工平均月領約 2.5 萬元；農民平均月領 8,110 元老農津貼；而無職業保障者每月僅能領取平均 3,933 元的國民年金。

衛福部今年公告的最低生活費為 15,515 元，時代力量指出，這意味著，有超過 240 萬名高齡者，佔全台高齡人口一半以上，每個月領到的年金連維持基本生活的貧窮線都跨不過，甚至不到公教人員最低樓地板的一半。

時代力量強調，大家都不反對保障公教人員的退休權益，但是，讓每個人都能跨過貧窮線、擁有基本的經濟安全，應該是政府最優先的責任。隨著台灣社會高齡化加劇，若制度不改，高齡貧窮問題只會更加惡化。

時代力量提出三點主張：一、在討論停砍公教年金之前，應全面重新檢討台灣的年金制度，釐清改革的優先順序。二、政府應優先建立「基礎年金」制度，為所有高齡者建立一張經濟安全防護網，確保每個人都能跨過貧窮線、有尊嚴地生活。三、賴清德政府應重啟年金改革國是會議，接續蔡英文政府任內的改革議程，繼續進行勞保改革、建立基礎年金制度。

時代力量重申，高齡生活的經濟安全與基本保障，不該是隨職業而異的特權，而是每個國民都該享有的基本權利。在稅收有限的情況下，更應該優先照顧最弱勢的高齡者，而非優先停砍已有較高保障的族群。

