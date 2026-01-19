藍白停砍公教年金 民進黨團宣布聲請釋憲、暫時處分





立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案，總統賴清德隨後於去年12月26日公告生效。民進黨立院黨團今天（19日）上午舉行記者會，宣布將聲請釋憲及暫時處分，並由黨團總召柯建銘帶頭前往司法院遞交釋憲聲請書。

立法院去年在藍白人數優勢下，三讀修正通過停砍公教年金相關修法。行政院對此表示，該法案程序違背憲法正當立法程序、實質內容牴觸《憲法》第70條「侵害行政院預算編列權」，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，因此遞狀聲請釋憲。

考試院也在今年1月8日指出，該法案將導致退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，因此向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。在憲法法庭判決前，將秉於憲法職權及相關法律規定處理。

民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等人今舉行記者會，宣布民進黨團認為總統賴清德去年12月26日公告的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》違憲，因此提出暫時處分及釋憲。

柯建銘表示，民進黨團針對《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條條文，以及《公務人員退休資遣撫卹法》第37條、38條、67條條文提出釋憲及暫時處分，黨團認為系爭規定應受違憲宣告，主張自公布日起失效。

鍾佳濱則說，本案屬法規範憲法審查，希望宣告前能暫停適用。會後黨團三長和訴訟代理人也前往司法院遞釋憲聲請書，希望向大法官提出暫時處分及釋憲。（責任編輯：呂品逸）

