藍白停砍公教年金！綠反對 3黨主張一次看

▲立法院司法法制委員會5日、6日連續兩天審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，討論是否停砍公教年金。（圖／何哲欣攝，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 立法院司法法制委員會5日、6日連續兩天審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，國民黨希望讓民進黨執政後開始推動的年金改革，所得替代率不要再下修，也就是過去減少的年金不再回溯，但2024年開始不再減少。民進黨則全面反對年金改革中斷，朝野兩黨甲級動員應戰，雖然沒有肢體衝突，不過雙方言詞論戰，互相指責對方不是。

因藍白立委在人數上佔有優勢，即使全案保留送出委員會，仍需等立法院長韓國瑜召集協商，但藍白仍要拚在12月完成三讀修法。

但立法院去年在藍白主導下，三讀通過《軍人待遇條例》與《警察人員人事條例》，要幫軍警消加薪，但行政院認為有違憲之虞，聲請釋憲，並未在今年的總預算編列相關預算，但憲法法庭目前又因大法官人數不足，無法運作。未來即使藍白主導修法，行政院是否配合執行，仍有待觀察。《NOWNEWS今日新聞》整理藍綠白針對停砍退休年金的主張。

一、國民黨

民進黨執政後，自2018年推動軍公教年金改革，退休公務人員年金所得替代率將連續10年調降1.5%，從原本最高75%、最低45%，直到最高60%、最低30%為止。截至今2025年，公教所得替代率已降至66%。

國民黨團與多名提案藍營立委均主張，應從2024年起即開始停砍所得替代率；另有部分藍委提案，年金需隨著消費者物價指數調整。國民黨團表示，物價不斷上漲，退休軍公教年金卻持續調降，恐導致退休者晚年生活吃緊，本次修法目的在於「停砍」而非「回復」過去水準，批評民進黨政府以年改污名化軍公教人員，違背退休年金承諾。

黨團書記長羅智強說，國考報考人數從馬政府時期的50萬人降至去年僅16萬人，高考錄取率更從6%暴增至53.41%，顯示公務體系吸引力下滑。他認為，民進黨執政踐踏公務人員的尊嚴與退休保障，長期以酬庸取代專業文官，導致文官制度崩壞。他強調，沒有優秀文官制度，台灣不會有十大建設與科技產業的成果，並批評民進黨在勞保虧損願撥補數千億，卻拒絕照顧公教，是「雙重標準」。

二、民眾黨

民眾黨團主張，自今年起停砍公教年金，並要求政府撥補；此外當消費物價指數累計成長達5%時，應同步調整公務人員退休或撫恤金，以及遺屬年金給付金額。

黨團總召黃國昌表示，不贊成年金改革走回頭路，但現行制度經過7年需適時檢討。黃國昌並指出，過去7年撥補勞保金額達5170億元，公教年金則不到300億元，導致國家財政在10年間額外增加750億元支出，認為已與年改「財政永續」初衷背道而馳。

三、民進黨

民進黨認為，金改革上路至今，投資成效提升且基金持續挹注，若藍白強行通過反年改法案，將造成3大不公平，包含重退休者、輕現職者，且會讓退休公教人員月退俸可達現職人員薪資7成。

綠委吳思瑤表示，年改是2016年後歷經兩年討論與協商的成果，至今已展現正向效益，無論基金挹注或投資報酬皆符合預期。她強調，國民黨委員提出的26項修法提案，幾乎都主張放緩或停止改革，若照此方向進行，將造成「重退休、輕現職」、「重公教、輕勞農」，並最終導致全民承擔基金缺口的不公平結果。

吳思瑤指出，公教人員平均退休金約五萬至五萬七千元，相較於勞工的兩萬五千元、老農的八千元、國民年金長者的三千九百元，差距明顯。她表示，民進黨推動以345億元挹注勞保與國保，並修法要求中央與地方分擔弱勢長者保費，目標是職業平衡與世代公平，而非只為特定族群爭取福利。

四、官員回應

銓敘部長施能傑指出，政府已為公保撥補5100多億元，尚有700多億元將完成撥補，公保負債幾乎由政府全額承擔。勞退部分則已挹注2590億元，另補512億元以填補薪資缺口。他指出，儘管年改已見成效，但以現行收支估算，公教退撫基金至2045年仍可能用罄，因此改革應繼續推進，同時維持退休人員約5萬元以上的基本所得。

考試院秘書長劉建忻也說，所得替代率的調降是為了基金永續，若不調整，退撫基金20年後恐將收支短差逾千億元。政府雖財政健全，但仍須「眼光放遠」，避免讓未來世代背負龐大債務。他指出，過去兩次年金調整皆有反映物價上漲，制度並非完全忽視生活成本。

人事總處人事長蘇俊榮則提醒，退休公教與現職人員加薪綁定，會對在職者造成不利影響，也可能誘發提前退休潮。他強調，目前提撥率過低，即使投報率達7%，仍因「進水太少、出水太多」導致基金逐漸乾涸。蘇俊榮指出，軍公教潛藏負債約3兆元，若不調整，現領退休金者的支出最終都將由年輕世代承擔，年金改革的核心應回歸世代公平與長期永續。

