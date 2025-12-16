藍白停砍公教年金 賴清德：不應倉促修法走回頭路

即時中心／潘柏廷報導

擁有多數人數的藍白立委，上週五（12日）三讀通過反年改相關法案；儘管藍白高喊停砍年金三讀是「找回公平正義」，但讓不少外界擔憂年改成果功虧一簣，更恐讓全民納稅人貼補財政缺口，甚至產生世代不正義的問題。對此，總統賴清德今（16）日下午參加「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」致詞喊話，公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。

賴清德今日下午前往考試院，出席「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」並致詞；其中他表示，公務人員是國家運作的基石，而政府的職責，就是要讓承擔重任的人能夠安心投入、長久服務。



因此，賴清德指出，過去四年政府三度調升軍公教薪資，包括今年加薪3%，而在2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能夠「領得到」的核心目標。



同時，賴清德也說，確保財務永續，是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾；現在，公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。



賴清德相信，國人都期待對於年金制度，能夠在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視，而政府也會持續努力，確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。

