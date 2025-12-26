藍白停砍年改法案! 政院將採"副署不執行"並聲請釋憲

政治中心／綜合報導

藍白兩黨日前以人數優勢，三讀通過停砍年改法案，原本年改讓破產時程從2031年延長到2050年，如今走回頭路恐衝擊國家財政，政院原本有意按照財劃法，採"不副署不執行"，但上週五憲法法庭重啟，傳出政院將採"副署不執行"並聲請釋憲，行政院會後記者會上，發言人李慧芝證實這項消息。

藍白先前以人數優勢，三讀通過停砍年改法案，引發朝野論戰，原本政院打算比照財劃法模式，採"不副署不執行"，但因憲法法庭已在19號正式重啟，態度出現轉變。

廣告 廣告





藍白停砍年改走回頭路 政院將採「副署不執行」並聲請釋憲

藍白先前三讀通過停砍年改法案，引發爭議。（圖／民視新聞）





對於停砍年改法案，政院定調"副署不執行"，並聲請釋憲，總統賴清德26號也會依法公告相關法案，至於覆議部分，由於先前多次提出都被在野黨杯葛，因此政院傾向不提覆議。





藍白停砍年改走回頭路 政院將採「副署不執行」並聲請釋憲

藍白先前三讀通過停砍年改法案，由於憲法法庭已恢復運作，政院拍板副署不執行。（圖／民視新聞）





行政院發言人李慧芝：「立法院提出的反年改案，今天（12/26）是總統公告的最後期限，這項反年改修法，違反了憲法第70條的規定，但既然憲法法庭已經恢復正常運作，稍晚等總統府的諮文到之後，行政院會履行義務跟責任，我們會副署讓它生效，也會即刻送請大法官解釋。」

政院給出"副署不執行"原因，而前總統蔡英文推動年改，這幾年光公務員退撫基金就節省、挹注了800億以上，也把破產時程從2031年，一口氣往後延到2050年，如今藍白聯手讓年改走回頭路，勢必衝擊國家財政，政院不得不出手。

國民黨團書記長羅智強：「有意外嗎？不意外嘛，現在很簡單終於要副署了，不容易啊要副署了，知道行政院長不能亂七八糟不副署，卓榮泰院長說你是菜瓜布院長，不為過啊。」

立委（民）吳思瑤：「憲法法庭已經恢復運作，我們當然期待憲法法庭，能夠作為人民權益最終的守護者，那將年改案交付釋憲，並且聲請暫時處分，我想這是眼前的當務之急，至於後續是否執行如何執行，都需要讓行政院考試院教育部，乃至於要與各地方政府來商議。」

藍白聯手停砍年改，政院祭出反制措施，朝野隔空互槓。

原文出處：藍白停砍年改走回頭路 政院將採「副署不執行」並聲請釋憲

更多民視新聞報導

政院拍板！公務員赴中須經許可 陸委會：將兩岸條例機制落實

台美關稅談判定案了？台灣官方代表親自回應了

政院提修法！立委接觸中共黨政軍須公開揭露 陸委會表態了

