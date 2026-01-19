藍白停砍年金民進黨團聲請釋憲 鍾佳濱：為年金制度永續發展把關

〔記者楊心慧／台北報導〕立法院國民黨團與民眾黨去年聯手強行通過停砍年改的《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》，民進黨立法院黨團今上午在立法院召開「停改公教年金聲請釋憲」記者會，結束後前往司法院遞交釋憲及暫時處分聲請。民進黨團總召柯建銘表示，該條文明顯牴觸憲法原則，主張應宣告違憲，並自公布日起失效，在憲法判決出爐前，有必要先行裁定暫時處分。

藍白聯手反年改，立法院去年強行三讀通過反年金改革部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。

行政院於去年12月31日遞狀聲請相關修正案的釋憲及暫時處分，主張程序存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院的預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，不但未來基金虧損將由全民負擔，7年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。

考試院則在1月8日遞狀聲請釋憲，並指法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，違背世代正義與公益原則，也使考試院難以順遂推行憲定職掌。

立法院民進黨團於今上午於立法院開記者會，並前往司法院遞交釋憲及暫時處分聲請，包含柯建銘、立院民進黨團幹事長鍾佳濱、民進黨團書記長陳培瑜等人舉著「改革要合憲、年金要永續」、「民意挺年改、不走回頭路」看板，到司法院遞釋憲聲請書，並強調相關修正案違憲，才會提出暫時處分及釋憲，盼為年金制度的永續發展把關。

柯建銘表示，條文涉及年金制度重大變動，卻未符合法律安定性與信賴保護等憲法要求，民進黨團主張現行規定應受違憲宣告，並自公布之日起失效；憲法法庭作出實體判決前，相關條文應先裁定暫時處分。

