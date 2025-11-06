藍白停砍年金！蔡英文喊「年改不該半途而廢」：靠政府預算救不了退休金

記者詹宜庭／台北報導

藍白主張停砍公教年金，由於朝野無法達成共識，司法法制委員會召委翁曉玲裁示全案保留送出委員會，交付朝野協商，預計冷凍期1個月後拼12月三讀闖關。對此，前總統蔡英文今（6日）表示，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。

蔡英文提到，在她任內，為了讓國家財政永續，推動了年金改革，也是前總統馬英九在交接時，特別交代要完成的工作。過去，年金改革引發了許多風風雨雨，直到她卸任，心中只有「感謝」兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

廣告 廣告

蔡英文指出，從年金改革實施到現在，已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。如今，在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」 ，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文認為，如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／吳怡農無望？盼帶動大選氣勢 綠台北、桃園擬推「大咖」出戰

蔡英文8日出訪德國 受邀出席「柏林自由會議」發表演說

柏林自由週週末登場！蔡英文將赴德國出席首屆「民主論壇」發表演說

沒當民代就選台北市長遭質疑 吳怡農拿蔡英文舉例：當總統前沒贏過選舉

