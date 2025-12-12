藍白偷襲《不在籍投票法》逕付二讀交協商，綠委批為境外勢力開後門。（圖／李智為攝）

立法院院會今天（12日）通過由民眾黨團所擬具的《不在籍投票法》草案，從內政委員會抽出並逕付二讀。儘管民進黨立委反對，並高喊「不在籍投票為境外勢力開後門」，但表決處理時因不敵藍白人數優勢而落敗，立法院長韓國瑜裁示，民眾黨團提議照案通過，不在籍投票法順利逕付二讀並交付協商。

一直被民眾黨團列為優先審查法案的《不在籍投票法》，草案中明定，不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者，均得申請不在籍投票；適用範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。不過草案付委後，立法院內政委員會至今未初審通過。

民眾黨團及多位國民黨立委相繼提《不在籍投票法》草案，規範不在籍投票得以「移轉投票」及「指定場所投票」等方式進行，選務機關應將符合資格的不在籍投票選舉人編造名冊。

對於民眾黨所提的《不在籍投票法》民進黨則批評指出，藍白強行推動「不在籍投票」，未來單一投開票所一次要準備至少70種至上百種選票，如何發放、開票及唱票？恐削弱選舉公正性，降低民眾對選舉的信任感。



