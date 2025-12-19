藍白傳提案彈劾賴清德 林楚茵批：假彈劾、真戀權

即時中心／林韋慈報導

藍白陣營昨（18）日在立法院司法及法制委員會中，強行通過移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，引發各界關注。今（19）日上午國民黨與民眾黨再度召開記者會，傳出將進一步提案彈劾總統賴清德。對此，民進黨立委林楚茵也公開發表看法，直言藍白此舉完全是政治操作。





林楚茵指出，經過一週時間，藍白立委終於想到反制行政院「不副署」的手段，但他們選擇的不是依循憲法提出「倒閣」，而是高調宣布要彈劾總統。她質疑，這樣的做法根本是轉移焦點。

她進一步分析，這場彈劾大戲說穿了，只是掩飾心虛的「政治綜藝秀」。首先，藍白陣營在人數上根本未達法定的三分之二門檻；其次，即便提出彈劾案，又要送往何處審理？是送到被藍白親手癱瘓、功能停擺的憲法法庭嗎？

林楚茵痛批，藍白一邊高喊彈劾，一邊卻害怕真正面對民意檢驗。她指出，正因為擔心遭到倒閣、重新接受選民檢視，藍白才選擇以政治作秀方式拖延時間，此舉完全打臉其「自稱擁有60%民意」的說法。她也直指，所謂彈劾只是煙霧彈，「喊彈劾是假，戀棧權位才是真！」

