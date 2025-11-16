藍白傳明年3月前整合！ 蘇巧慧揭參選初心 劉和然籲市政不分政黨
〔記者羅國嘉／新北報導〕2026選舉藍白傳出明年3月前完成整合，民進黨新北市長提名人、立委蘇巧慧今天受訪表示，她參選新北市長是因為對這座城市有感情，希望讓新北更好，面對大小事，也願意處理最困難的問題。至於其他想尋求機會的人，她都予以尊重與祝福，但她的面試官，始終是新北市的400萬市民；國民黨熱門人選、新北副市長劉和然則說，在一些議題上雖有不同意見，但回到市政建設，唯有共同合作，才能真正照顧好市民。
蘇巧慧指出，此次參選新北市長是因為她對這座城市有感情，希望讓新北市更好、讓市民生活更好。她以這10年的成績證明，能用新的觀念、同理的心情，面對大小事，也願意處理最困難的問題。她以這樣的成績與心情，爭取明年為全體市民服務的機會。
蘇巧慧表示，面對的始終是新北400萬市民，希望他們認同她的想法與態度，相信有新的觀念、有效率的做事方式，能實實在在帶領城市前進。至於想尋求機會的人，都予以尊重與祝福，但她的面試官，始終是新北市的400萬市民。
劉和然則說，競爭時各自都有政策要發表；但回到市政，尤其地方選舉，不只是藍白，而是藍白綠在政治理念上雖有差異，真正落實到市政時，大家都應一起合作。就像近年在議會的感受，在一些議題上雖有不同意見，但回到市政建設，唯有共同合作，才能真正照顧好市民。
更多自由時報報導
新北選戰升溫？ 與劉和然兩度同框互動熱絡 蘇巧慧：不必刻意解讀
館長被爆「逼員工睡『館嫂』」慘了！遭網向中國舉報「劣跡網紅」
中國威脅追捕沈伯洋 美國務院回應了
敵我不分？馬英九、洪秀柱追隨中共腳步譴責高市 臉書雙雙被灌爆
其他人也在看
蘇巧慧：參選市長 因她對新北有感情 (圖)
民進黨立委蘇巧慧（右）16日表示，她要選新北市長，是因為她對這座城市有感情，希望新北人民生活能更好。中央社 ・ 23 小時前
鄭麗文會德國駐台代表 交流台灣政局、兩岸關係議題
（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨主席鄭麗文今天表示，她在國民黨中央黨部接見德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz），雙方就台灣政局、兩岸關係及共同價值進行友好且建設性的交流，重申民主、自由與法治是雙方長期共享的重要價值。中央社 ・ 1 天前
台中市長選戰第一槍！候選人何欣純舉辦「台中青純力」開放報名
[Newtalk新聞] 立委何欣純獲得民進黨提名參選2026年台中市長後，首度以競選辦公室及候選人名義舉辦的活動「台中青純力培力營」即日起開放報名，何欣純競選辦公室指出，營隊將於12月27、28日在台中翔園航太研習園區舉行。營隊預計鎖定18至40歲關心公共議題、期待參與城市治理與政策對話的青年，交流對台中的願景想望，用實際行動讓台中更好。即日起接受網路報名，報名連結：https://forms.gle/FsgejQeYE4QQQH9y6 何欣純表示，台中欣欣向榮，人口不斷攀升，未來台中需要更多的青年參與公共事務與對話，從關心公共議題、社會參與到政策實作，讓青年的好點子成為可落地實踐的城市願景，因此特別選在大學學期結束、寒假開始前舉辦兩日課程培力營隊，讓更多青年能參與、深入交流。 何欣純指出，本次營隊預計邀請講師是「旗艦卡司、支支強棒」來自社會各領域，課程主題涵蓋地方基層經營、兩岸國安、幕僚政策實務及公民社團連結等多元面向的課程內容，有助學員將想法轉化為實際行動力，打造完整的青年培力課程。再請關注社群動態陸續公布旗艦級講師陣容，卡司一定重磅，歡迎社會青年報名並拭目以待。 何欣純說，歡迎大新頭殼 ・ 3 小時前
新北選戰升溫？ 與劉和然兩度同框互動熱絡 蘇巧慧：不必刻意解讀
面對2026年地方選戰，各黨積極布局中。將參戰新北市長選舉的民進黨立委蘇巧慧，與國民黨熱門人選新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川今天上午在板橋殯儀館公祭碰面，三人沒特別互動，隨後劉、蘇在板橋第一運動場中醫嘉年華再次碰面，兩人互動熱絡並強調，為市政及中醫產業努力，外界不必刻意解讀。自由時報 ・ 1 天前
暗自較勁？中醫嘉年華同台劉和然 蘇巧慧：友善互動交換市政意見
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導民進黨新北市長擬參選人蘇巧慧今（16）日上午與國民黨熱門人選、現任新北市副市長劉和然同場出席「2025年（第四屆）中醫嘉年華」，外界關注兩人較勁態勢是否升溫。對此，蘇巧慧強調，大家都是尊重且友善互動，也都希望台灣更好，而在市政事務上應該都可以彼此交換意見。民視 ・ 1 天前
婦倒垃圾未注意「已綠燈」 回頭與騎士碰撞倒地重傷
台南市 / 綜合報導 台南仁德區昨(15)日晚上發生嚴重車禍，一名婦人穿越馬路，追上停等紅燈的垃圾車，丟完垃圾後回程，卻疑似沒有注意已經綠燈，下秒直接和直行騎士碰撞，倒地受傷，騎士也連人帶車，噴飛出去，雙雙送醫，根據了解，騎士酒測值未超標，而行人沒走在斑馬線，也違規，詳細肇事責任，還有待進一步釐清。晚上快7點，垃圾車來了，一名婦人雙手拿了兩大袋垃圾，小跑步，從對面衝過來倒垃圾，但沒想到，倒完垃圾後，直接一個轉身要跑回頭，疑似沒有注意來車，結果和騎士發生碰撞，婦人倒地，騎士也連人帶車噴飛出去，後方騎士趕緊剎車，還好和婦人還有一段距離，不然可能就又撞上去，其他用路人看到嚇壞了。換個角度再看一次，婦人趕到垃圾，但回頭要穿越馬路時，卻沒注意來車，真的相當危險，救護人員獲報後，趕緊將人送醫治療。附近民眾說：「垃圾車在那邊停紅燈，她剛好拿垃圾要去丟，一個轉頭，就砰一聲，(和騎士)撞到了。」意外發生在台南仁德區，15日晚上接近7點，邱姓婦人沒走斑馬線，直接穿越馬路，追上停等紅燈的垃圾車，丟完準備再穿越車道回去，但當時已經綠燈，對向車道車輛行駛而來，邱女疑因視線死角，加上沒注意燈號，一跨過雙黃線就和騎士碰撞，當場臉部朝下倒地傷勢嚴重，外籍男騎士也噴飛出去，一樣受傷。台南市歸仁分局副分局長張俊雄說：「該移工酒測值未超標，將釐清肇責後依法究辦，行人過馬路應注意交通號誌，並沿人行道快速通過，違者可依道路交通管理處罰條例，第78條規定，處新台幣500元罰鍰。」穿越馬路倒垃圾，沒走斑馬線也沒注意來車，結果一個不小心，和騎士碰撞都受傷，畫面怵目驚心，詳細肇責還有待進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
「愛吃烤香腸」18歲男學生罹大腸癌 譚敦慈：吃芭樂助解毒
大腸癌患者有年輕化趨勢，國內每年新增逾萬名患者。無毒教母譚敦慈指出，飲食不當會增加罹癌風險，曾有一名18歲男學生因長期食用烤香腸，後來不適就醫確診大腸癌，病情快速惡化不治。她強調，燒烤食物在高溫過程中會產生多種致癌物質，建議民眾每月最多食用1至2次，且需搭配高維生素C水果幫助排毒。中天新聞網 ・ 1 天前
翻唱《NANA》音樂圓夢Marz23揪愛妻Lea拍MV
Marz23推出新單曲〈魅惑天空2O25〉，這首歌是翻唱動漫《NANA》的主題曲〈GLAMOROUS SKY〉，歌曲對他來說具有特別意義，因為這是啟蒙他踏上音樂道路的起點。中時新聞網 ・ 9 小時前
IN觀點／蘇巧慧衝新北？團結非喊喊就贏 父親光環兩面刃
（記者陳志仁／特稿）民進黨選對會建議徵召立委蘇巧慧角逐2026年新北市長，蘇巧慧隨即在臉書高調宣示「我不但自己 […]引新聞 ・ 8 小時前
鳳凰豪雨重創宜蘭 民進黨籲社會各界伸出援手支持受災鄉親
受到鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，宜蘭部分地區出現積水、停電及停水等情形，蘇澳鎮、羅東鎮、冬山鄉等地更是災情嚴重。民進黨宜蘭縣黨部今（11/15）天呼籲社會各界踴躍捐款蘇澳鎮公所捐款專戶，以實際行動協助災民度過最艱困的時刻。太報 ・ 1 天前
遊覽車專辦交通車利多再+1 免收公路通行費最快年底上路
為鼓勵遊覽車轉型專辦交通車業務，交通部先前修法，參考市區公車及公路客運等大眾運輸免徵汽燃費；近日再預告修法，加碼免收公路通行費，預告期間至26日，如無反對意見，將依法定程序作業，預估年底或明年1月上路。交通部近日預告修正「公路通行費徵收管理辦法第十三條草案」，考量交通車業務的營運型態與市區及公路汽車自由時報 ・ 1 天前
房務揪大亨堡有加「彈」 18歲男青旅開毒趴
台北市西門捷運站附近一間青年旅館，房務人員在清理退房房間時，機警發現大亨堡包裝紙內藏有可疑「喪屍菸彈」，立即通報警方。經調查，警方逮捕一名剛滿18歲的嚴姓男子，他曾邀集朋友在該旅館開毒趴。警方更從嫌犯手機中發現疑似群聚吸毒和槍枝照片，順利在新北市蘆洲一處民宅逮捕持有改造手槍的20歲吳姓男子！TVBS新聞網 ・ 1 天前
把他留在立法院才是糟蹋！曹興誠：投沈伯洋一票就是投民主自由一票
民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，更揚言全球抓捕，聯電創辦人曹興誠建議，民進黨應徵召沈伯洋參選台北市長，話題不斷。曹興誠今（16）天再進一步說明，為什麼沈伯洋應該代表民進黨競選台北市長？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「原食季・原味食光」原鄉市集飄香臺北及花蓮 傳遞幸福原味
▲農業部農糧署組長蘇登照。(圖/農糧署提供) 【記者張嘉誠／綜合報導】 為推廣原鄉地區特色作物並協助原住民農友 […]民眾日報 ・ 1 天前
大陸「生成式AI」檢測 國安局驚曝潛藏資安風險
「生成式人工智慧（AI）語言模型」近年快速發展，應用範圍廣泛。各國政府及學研機構日益關注大陸製「生成式AI語言模型」存在資安疑慮。為維護我國的國家安全及民眾個資，國安局依據《國家情報工作法》，蒐研各國資安報告及情資後，協調統合法務部調查局、警政署刑事局等單位，抽測大陸製「生成式AI語言模型」。檢測結果顯示，相關產品普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，提醒國人慎選並注意資料外洩。中天新聞網 ・ 1 天前
真假？黃國昌稱「TPP內參民調」藍白新北都贏 蘇巧慧回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導民眾黨主席黃國昌近期聲稱，依據黨內所做內參民調，在藍白整合後，無論是由他御駕親征新北市長，亦或是由國民黨籍台北市副市長李四川上陣，都將擊敗民進黨擬參選人蘇巧慧。對此，蘇巧慧今（16）日回應，無論民調數字高低，都會當成參考。民視 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前