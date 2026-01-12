藍白傳欲分拆審預算先過TPASS 民進黨批政治表演 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

國民黨與民眾黨持續封殺115年度中央政府總預算案，並傳出擬將預算分拆表決，先行通過TPASS等民生及新興項目。對此，立法院民進黨團今（12）日召開記者會，批評此舉嚴重背離立法院議事規範與憲政慣例。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，立法院歷年若未依議事規則及慣例運作，相關決議往往遭宣告違憲，憲法法庭多次判決已明確重申此立場。他說，民進黨尊重國會自主與自律，但前提是必須符合憲法授權與民主法治原則，確保人民權益依法與依程序受審。

鍾佳濱強調，若未落實程序規範，立法院所通過的決議將與憲法判決發生衝突，最終結果即為無效。他直言，若在野黨明知程序違憲仍執意為之，明知山有虎，偏向虎山行，只是政治表演，企圖營造與民生站在一起的假象，終將被人民識破。

鍾佳濱指出，違憲無效的立院決議依法無法執行，行政機關已表達立場，若在野黨仍堅持操作，後果將由社會自我評價。

民進黨團書記長陳培瑜則表示，藍白此舉是想「弄假成真」，在立法院演出支持特定預算的戲碼，透過提案與表決後迫使行政院執行，但行政院依法無法落實違憲決議。

陳培瑜直言，社會上已有質疑是否又將出現行政院為藍白「擦屁股」的情況，明明未履行審查職責的是藍白立委，卻讓行政院承擔後果，這是人民所不願見到的現象。

陳培瑜表示，民進黨團將持續關注程序委員會後續如何處理總預算分項提案，並批評藍白刻意創造「憲政慣例」的荒謬。她強調，若立法院持續表決通過卻讓行政院無法執行，形同欺騙台灣人民，民進黨團絕不接受。

