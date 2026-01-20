藍白僅放行部分預算 民進黨轟薪水小偷：寫作業還挑科目

民進黨批評，藍白愧對立委職責，就是薪水小偷，趕快同意「全案」交付審查。 圖：翻攝自民進黨臉書

[Newtalk新聞] 今年度總預算至今尚未審議，國民黨團與民眾黨團日前提出「部分新興資本支出及新增計畫先行動支」的提案，並逕付二讀。對此，民進黨今（20）日質疑，原來寫作業還可以挑科目，工作可以只挑自己想做的？民進黨批評，藍白愧對立委職責，就是薪水小偷，呼籲趕快同意「全案」交付審查，別再犧牲國家與人民的權益。

民進黨今透過臉書發文表示，一月都過一半了，國民黨與民眾黨依然持續杯葛「今年度」的中央政府總預算，連審查也不願意。民進黨說，直到通勤族、年輕爸媽表達怒火，藍白兩黨16日才不得不提出「部分新興資本支出及新增計畫先行動支」的提案，並動用人數優勢強行逕付二讀。

民進黨指出，藍白用「薄薄兩三頁」的提案說要放行新興資本支出和新增計畫，這份提案，甚至是表決前10分鐘才拿出來。民進黨質疑，行政院送審的是「全部預算」， 立法院的職責應該「全案審查」，原來寫作業還可以挑科目，工作可以只挑自己想做的？​

民進黨表示，事實上，藍白兩黨提案放行的預算，只有718億元，只占3兆350億元中央政府總預算 的2.4%，意思是其他預算都不重要嗎？民進黨說，在總預算通過之前，政府不得動用的經費中，包括災害準備金、防疫整備、國防預算、外交預算、地方建設等，難道這些項目都不重要？都可以被丟包？

民進黨指出，寫功課不能挑科目，總預算不能選擇性放行，更何況，藍白立委一樣還是「不審查」任何中央預算，完全愧對於立法委員審查預算的職責，這樣的行為，就是薪水小偷。

民進黨批評，藍白立委罵一下才動一下，簡直是國會巨嬰，相當不可取。民進黨持續呼籲，總預算不能切割處理，請藍白立委趕快同意「全案」交付審查，別再犧牲國家與人民的權益。

