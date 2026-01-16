藍白僅放行TPASS等預算718億元逕付二讀...政院轟「挑挑揀揀僅佔總預算2.4%」：漠視其他國人福利和國家發展

藍白黨團今（16）日提案，總預算中攸關民生新興計畫同意先行予以動支，約718億元，最後提案逕付二讀交付協商。行政院回應，在野黨卻挑挑揀揀，預算僅佔整本總預算的2.4%，難道無人機培育、軍事投資計畫、氣象風險數位治理、量子電腦等計畫不重要嗎？

國民黨立院黨團書記長羅智強說明，提案內容共涵蓋38項計畫，金額約718億。38項計畫包括，TPASS通勤月票、公保生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援、治水等等預算。

有關立法院今日決議，從今年度中央政府總預算案中，抽出少數新興計畫審議並逕付二讀一事，行政院發言人李慧芝表示，今年度中央政府總預算案，每一項計畫都是重要項目，每一筆預算都環環相扣，其中因為總預算遲遲不審，導致受影響的新興計畫及延續性計畫新增項目高達2992億 ，而在野黨卻挑挑揀揀，只同意動支718億元的新興計劃案，僅佔整本總預算的2.4%，漠視其他國人福利以及國家發展。

李慧芝指出，被在野黨剔除的新興計畫，舉例來說，包含校園無人機人才培育，為國軍提升戰備醫療能量設備的軍事投資計畫，極端氣候的氣象風險數位治理、氣象觀測、海象監測，提升本土疫苗自製量能的國家疫苗產業韌性深耕計畫，甚至連推進先進科技的量子電腦、矽光子計畫都被擱置，這些有助於國人照顧、國家發展、提升國際競爭力的計畫，難道在野黨認為不重要嗎？

李慧芝最後說，行政院在去（2025）年8月29日將今年的中央政府總預算送請立法院審議，到今天已經是141天，立法院持續拖延審查時程，直到最後幾個工作天匆匆忙忙、挑三揀四，絕非國人之福，呼籲立法院遵守責任政治的憲政份際，理性審查整本中央政府總預算，確實依照憲法規定行使職權審查。

（圖片來源：國會頻道、行政院）

