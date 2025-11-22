藍白優勢三讀通過地制法 雲林副縣長可增1人 張麗善：會審慎評估
〔記者李文德／雲林報導〕立法院院會昨三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，雲林縣長張麗善今 (22)日受訪表示，現在是多元社會，因此服務項目多也廣泛，因此當然希望增加人事員額，而縣內人才濟濟，第2位副縣長會審慎評選。
立法院院會昨天在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定，引發朝野討論。
張麗善表示，目前台灣是多元社會，因此服務項目廣泛也多，尤其中央政策，還有很多部會組織編制都擴大，地方政府要承接很多業務 ，因此希望在整個人事員額編制上能夠增加，根據地制法三讀通過，縣市政府增加1位副縣長、1位副秘書長，未來會審慎評選長期以來對雲林縣有非常明顯奉獻且功不可沒的人選。
目前雲林縣副縣長謝淑亞長期更深耕雲林山線地區，記者緊接著再問「副縣長人選是否考量山海平衡？」張麗善強調，現在縣內人才輩出，不同的領域都有非常優秀的表現，因此「地域上考量不是非常重要」，最重要是看他長期以來對雲林的奉獻及表現。
更多自由時報報導
「李四川條款」三讀！北市保3席副市長 綠批為蔣萬安量身修法
藍白聯手通過「李四川條款」 蘇巧慧：國民黨因人設事不是好作法
立院修法增副市長、副秘書長 內政部：增1.8億人事費排擠地方預算
自由爆新聞》愛台哥霸氣嗆藍「投降論」！台灣又讓小粉紅崩潰了
其他人也在看
「李四川條款」三讀！北市保3席副市長 綠批為蔣萬安量身修法
立法院院會今天在藍白人數優勢下，三讀修正通過地方制度法，刪除直轄市、縣市副縣市長人數的人口門檻限制，直轄市副市長人數將從固定2人增為3人，縣市副縣市長從1人增為2人，並明定明年元旦施行。民進黨團書記長陳培瑜批評，該修法因人設事，就是為了台北市長蔣萬安「保小三」的量身修法，質疑為何不是從下一屆開始實施自由時報 ・ 1 天前
地制法三讀 直轄市副市長由固定2人增為3人
（中央社記者王承中台北21日電）立法院會今天經表決，三讀修正通過地方制度法部分條文，刪除直轄市副市長、縣市副縣市長人數的人口門檻限制。直轄市副市長人數由現行固定2人增為3人，縣市副縣市長由現行固定1人增為2人，自民國115年1月1日起施行。中央社 ・ 1 天前
員山鄉長提名 民進黨李筱婷出線
近期隨著民進黨在宜蘭縣各鄉鎮參政人選的宣布，黨內提名作業一度呈現競爭態勢的員山鄉鄉長結果出爐，民進黨宜蘭縣黨部昨（二十一）日宣布員山鄉長提名人選，徵召現任鄉民代表李筱婷參選，縣黨部表示，黨內有多位優秀人才表達意願，在協調整合下，各方逐漸凝聚共識，達成最符合地方期待的安排，這次整合不僅避免了資源內耗，更展現民進黨的團隊精神。縣黨部表示，唯有團結一致、攜手向前，才能回應鄉親期待，為員山帶來實質的進步。未來，縣黨部將全力支持李筱婷與地方民意代表、基層及鄉親攜手合作，打造更宜居、更有希望的員山鄉。縣黨部表示，李筱婷長期深耘地方，對基層需求瞭若指掌，具備良好公眾形象與行政協調能力，並獲得員山鄉多數鄉民代表與村長的高度肯定，是最能夠凝聚地方向心力、推動鄉政發展的優質人選。縣黨部進一步 ...台灣新生報 ・ 1 天前
桃市議員選舉起跑？ 爭取民進黨提名的張贊聞今早站路口
桃園市議員選舉預計明年（2026年）底舉辦，民進黨初選可能在明年4月登場，有意爭取民進黨提名在龍潭區參選市議員的張贊聞，今早已在龍潭區中正路口向忙著上班、上學的民眾爭取支持，讓許多經過的民眾好奇：「桃園市議員選舉，已起跑？」張贊聞站路口也發布參選宣言，盼以「龍潭出發，真心前行」為核心理念、以「看得見自由時報 ・ 1 天前
福島5縣食品解禁！卓榮泰揭10年來檢驗結果
[NOWnews今日新聞]衛福部食藥署昨公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。對此，行政院長卓榮泰今（22）日表示，日本相關...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
地制法修正案通過！雲林副縣長可增1名 張麗善：已有口袋人選
立法院院會昨（21日）三讀通過《地方制度法》修正案，雲林縣將可增加1名副縣長、1名副秘書長。雲林縣長張麗善今 （22日）指出，縣內人才濟濟，她已有口袋人選，將會審慎評估，找出最能為雲林縣付出奉獻付出的好人才擔任。鏡新聞 ・ 18 小時前
0403紅單戶花蓮馥邑京華大樓 農曆年後拆除 (圖)
花蓮市馥邑京華社區在0403強震後嚴重受損，專家鑑定後建議6棟大樓全拆，拆除工程由中央負責，花蓮縣府負責鄰損住戶進行臨時安置、交通管制規劃等，預計12月開說明會，農曆春節後開工，工期暫估6個月。中央社 ・ 20 小時前
奈及利亞再爆校園綁架！武裝份子深夜闖入 227名師生遭擄走
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導奈及利亞再度爆發大規模校園綁架事件，尼日州聖瑪麗學校（St.Mary’sSchool）21日深夜遭武裝份子闖入，至少215名女學...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
網紅進校園開直播 中市府重罰2人共23萬元
台中市某國中邀請王姓魔術師到學校演講，王姓魔術師帶了網紅擔任神秘嘉賓，這名網紅還不顧學校事先禁止，逕自開直播，並且發表不當言論，引發家長強烈抗議與譴責。市議員張廖乃綸在市議會市政總質詢中，要求市府追究法律責任，並且請網路平台下架相關影片，市長盧秀燕則強調，這是非常不道德的行為，分別對王姓魔術師及網紅各開罰10萬及13萬元。市議員張廖乃綸說，學校原本基於多元探索及適性成長，邀請魔術師分享成功經驗，沒想到他竟然帶來了一名網紅進場發表不當言論並直播，事件發生後校長立即上前制止，對方竟然還和學校人員發生爭執，事後還罵校長老師，讓家長相當憤怒，教育局、社會局、警察局、法制局甚至數位發展局都應該謹慎處理此事，追究法律責任，並且請網路平台下架相關影片，捍衛校園安全及師生隱私權、肖像權，此外，也要加強對校園周邊的巡察，避免學校師生受到干擾。教育局長蔣偉民表示，學校已經事先禁止直播，沒想到王姓魔術師還帶網紅進場並直播，對方一開始還辯稱只是錄影，學校發現確有直播事實上前制止，雙方還發生爭執，學校收回原本預定要頒發的感謝狀也被逕自取走，整個事件校方也向警方備案。市長盧秀燕表示，市府處理這起事件相當明確，王姓台灣好新聞 ・ 1 天前
台北市竟有七彩標線 陳宥丞批如小畫家讓人煞煞
台北市劃設有行人優先區、交通友善區等，不過市議員陳宥丞指出，台北市各種路面標線顏色多達7種，道路如同小畫家般色彩繽紛，設立的法源、罰則也都不相同，讓市民手足無措，分不清到底是何標線。交通局表示，會持續收集民間意見，並進行宣傳、整合，盡量具有一致性。自由時報 ・ 20 小時前
雲林縣長選戰加溫！民進黨誰出線 蘇治芬：就是劉建國
2026九合一選舉雲林縣長人選，民進黨地方基層看好由立委劉建國出戰。劉建國今天受訪表示，相信黨中央能夠找出為雲林做事的好人才，需給時間討論。前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬稍早受訪時表示「就是劉建國」。現任雲林縣長張麗善2任縣長明年屆滿將卸任，今天國民黨立委張嘉郡證實，將爭取黨內提名參選雲林縣長，而綠自由時報 ・ 1 天前
應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源
即時中心／徐子為報導國民黨籍台北市議員應曉薇因涉入關說京華城容積弊案，去（2024）年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，不過同黨涉入台智光案一審被判刑的北市議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的市議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發「雙標」爭議。黨內評估應曉薇案已交付中央考紀會重新審理，待近期開會審議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨部依後續司法判決結果處理。民視 ・ 20 小時前
習近平願意當中華民國中國區區長？ 國民黨拋出一國兩區有沒有先知會北京？｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
月世界垃圾山主謀曝光 地方藍綠民代隔空互批
國民黨立委陳菁徽因質疑月世界垃圾山事件，遭高市府指控抹黑並揚言提告，陳菁徽隨後又質疑「請問高雄市民同意自己的稅金用來替高雄市長陳其邁出氣嗎？」引發藍綠互槓。民進黨高市黨部痛批，陳菁徽荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、抹黑的政治操作，而高市議會國民黨團則聲援陳菁徽，並回嗆陳其邁市府別用濫訴掩蓋綠營與自家里長的深厚關係。中時新聞網 ・ 20 小時前
吳子嘉稱鄭文燦有意復出選桃園市長 魏筠：鄭本人明確否認
民進黨桃園市議員魏筠今天（22日）透過臉書發文指出，針對資深媒體人吳子嘉在「董事長開講」中爆料前桃園市長鄭文燦有意復出參選桃園市長，她已直接向鄭「本人」詢問確認，鄭的回答是：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」魏筠表示，吳子嘉在「董事長開講」中爆料，稱鄭文燦私下與民進黨某高層會面，並表達有意代表民進自由時報 ・ 20 小時前
高雄垃圾山主嫌同框綠民代！柯志恩猛酸：也是自盜自演？
高雄「月世界垃圾山」主謀、岡山區碧紅里長李有財和兒子李子森遭羈押禁見，外界質疑李有財與民進黨關係匪淺。國民黨立委柯志恩今天（22日）表示，美濃大峽谷案爆發時，她和市議員特助站在一起被說是「自盜自演」，李有財的茶行開幕時也有民進黨籍市長參選人出席，這是否也是「自盜自演」？中天新聞網 ・ 20 小時前
漁電共生首例!大亞旗下志光能源領跑新制 全區獲產銷履歷
大亞集團（1609）旗下志光能源一期漁電共生案場，本月14日全區取得水產品產銷履歷認證，為漁電共生案場首例通過「集團式驗證」案例，也是少數在《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》修正草案正式發布實施前，即完成全區產銷履歷建置的漁電共生案場。自由時報 ・ 21 小時前
陸IAEA狀告日本：製造儲存超需求鈽材料 必須嚴加管束
大陸常駐國際原子能總署代表大使李松21日對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述陸方立場。中天新聞網 ・ 14 小時前
柯文哲低調回民眾黨中央辦公？ 黨魁出面澄清：只是同棟大樓
日前媒體報導前民眾黨主席柯文哲疑似低調回到民眾黨中央黨部辦公，對此，民眾黨今（22）日澄清，柯文哲辦公空間並非黨部，而是位於同棟大樓，距離黨部相當近，有事要討論則可以隨時找到人。中天新聞網 ・ 20 小時前
中共誇大黃海火砲演習 學者：一魚兩吃警告日韓、不敢聲張但又要表態
日本首相高市早苗近期「台灣有事即日本有事」發言引起中國不滿，除駐日外交官「斬首」論威脅，還暫禁日本水產、在黃海實彈射擊。其中，針對共軍黃海演習，國安局報告指出其實只是岸際小型火砲射擊，但被中共渲染操作，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。對此學者表示，中國不選擇大型演習，自由時報 ・ 20 小時前