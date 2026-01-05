藍白先拚再整合 黃國昌將辭立委

立委王育敏指出，國民黨嘉義市長提名人選會由黨中央依時程與規劃向外界宣布。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

民眾黨主席黃國昌五日指出，民眾黨立委為建立制度貫徹執行二年條款，他已簽署立委辭職書，任期到一月底，其他立委也是如此。

黃國昌五日接受網路節目訪問時指出，台灣政治版圖是個三角形，兩邊合一定會大於第三邊，因此不用那麼快形成一對一的局面，藍白兩黨該做的事情，想辦法把各自的盤拚到最大再來整合。

黃國昌表示，二０二六年縣市長選舉規則，民眾黨支持現任者優先，包括國民黨的台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及民眾黨新竹市長高虹安，藍白會簽訂政黨協議，並推出共同政見，不會重演二０二三年的合作破局情況，並請選民就制裁違反協議的人。

黃國昌指出，他與台北市副市長李四川在不同族群各有領先，現階段還是希望各自把基本盤都撐到最大，讓三角形的兩邊之合更具有優勢，如果太早形成一對一的局面，則反而會讓選舉偏向五五波，變成兩極對立的情況。

為貫徹民眾黨不分區立委兩年條款，黃國昌表示，上午他已簽署辭職書，任期到一月底，其他立委也是如此。黃國昌也透露，柯文哲曾向他提過續留立法院的事，但他希望外界認為「民眾黨是有制度的黨」。

黃國昌說，陳昭姿的部分比較特別，她會再跟柯文哲前主席處理，但是其他人的兩年條款不會受任何影響。

對於民眾黨前主席柯文哲赴嘉義為黨提名的嘉義市長參選人、立委張啟楷拉票暖身，國民黨立委王育敏表示，藍白合作是國民黨與民眾黨的共識，民眾黨有自己的作法，國民黨也有本身的作業時程，國民黨嘉義市長提名會由黨中央決定並宣布。