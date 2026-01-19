藍白內鬥！蔣萬安被酸騙票 秦慧珠轟柯文哲「嘴賤不識大體」



柯文哲昨天（18日）批評蔣萬安推動營養午餐免費政策是「民粹政治」，更直指相關作法「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義」，引發藍營不滿。國民黨台北市議員秦慧珠今天（19日）出席里長座談時強烈回擊，批柯文哲言詞尖酸、苛薄又不厚道，直言其不僅失言，從藍白合的角度來看，更是「不識大體」，恐成為未來藍白合作最大的絆腳石。

被柯文哲批評營養午餐騙票 蔣萬安親回應





柯文哲昨天出席「松信區夥伴見面會」時表示，免費營養午餐與「生生喝鮮奶」等政策，對社會整體財富重新分配並無實質助益，但在選舉操作上「騙選票」非常有用，因此質疑其政策意義。對此，蔣萬安今天出席信義區里長座談時回應，表示「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」他強調，台北市生活成本高，「在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常」，市府推動營養午餐免費，目的是確保孩子吃得營養，同時減輕家庭經濟負擔。

廣告 廣告





秦慧珠則進一步反擊，民眾黨多個縣市首長與候選人，早已將蔣萬安的相關政策視為參考範本「搶先要做」，反問若依柯文哲的邏輯，是否也要否定自家人，「難道柯文哲要把那些實施營養午餐的縣市首長開除嗎？要把將營養午餐免費做政見的候選人撤銷提名嗎？」她直言，「柯文哲做不到，就是耍嘴皮子」、「你怎麼有臉再去批評蔣萬安」。

柯文哲解讀大罷免「很多人為救阿北才去投」 秦慧珠批自大





針對柯文哲將「大罷免」解讀為「很多人為了要救阿北才去投票」的說法，秦慧珠也予以駁斥，強調相關行動是基於理念反對民進黨發起的大罷免，屬於不正當、不正確的政治操作，也是政治判斷與行政資源上的浪費，「而不是為了柯文哲」。





她質疑，難道投下罷免票的人，都是因為喜歡柯文哲、認定柯文哲無罪要去救他嗎？直言相關推論過於自大，「我們完全無法接受」。秦慧珠也強調，今年是選舉年，呼籲柯文哲自重，站在藍白合的大前提下，「不要嘴賤隨便亂講話」。

藍營議員轟柯文哲白目非一朝一夕





國民黨台北市議員楊植斗也在臉書補充指出，柯文哲前主席的「白目」作風並非一朝一夕，部分支持者或許視為心直口快，但政治上的默契與信用，仍需長期合作才能維持。他認為，藍白雙方即便在免費營養午餐等民生政策上存在分歧，也無須對蔣萬安酸言酸語，徒增藍營支持者反感，並呼籲柯文哲展現更多政治智慧，「不要成為2028藍白破局的推手」。（責任編輯：卓琦）

（延伸閱讀：柯文哲酸「免費營養午餐騙選票」 北市府：高虹安、張啓楷也支持）

更多上報報導

台美關稅降到15%換2500億投資？ 柯文哲怒轟：把台灣賣給美國也是賣國

柯美蘭被點名戰竹北市長 柯文哲鬆口認「有聊過」駁：她很忙啦！

30年捐1億不合理？賴清德財產來源遭疑 陳佩琪：王子犯法與庶民同罪