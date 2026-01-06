藍白全國開講反制賴卓下鄉 民眾黨打團體訴訟為退休警消討公道

民眾黨主席黃國昌酸總統賴清德與行政院長卓榮泰下鄉地點，應在警察局分局、派出所和消防隊，說明退休欠錢不還的道理是什麼。（圖片來源／民眾黨）

立法院先前三讀通過提高退休警消所得替代率，以警正二階為例每個月約增加50326元，但與軍人加薪相同未編列預算，民眾黨今（6）日舉行記者會啟動團體訴訟，要免費為退休警消討公道，被告對象為主管機關內政部。

民眾黨主席黃國昌說明，等到勝訴拿到給付判決，即可申請強制執行，同時依據《行政訴訟法》規定，可以提起 「給付之訴」，屆時，所有國家財產都可以成為給付標的。

此外，媒體詢問有關總統賴清德與行政院長卓榮泰將下鄉，直接對民眾訴求總預算審查，黃國昌反問，國會三讀通過的法律他們公布了，為什麼可以不依法編列預算？

立法院下周舉辦彈劾公聽會，總預算未依法編列如何審？

黃國昌大酸，賴、卓要下鄉宣講就去警察局分局、派出所和消防隊，去說清楚對退休的欠錢不還是什麼道理？「賴清德、卓榮泰你們鬧夠了沒有？」、「浪費時間，該辦正事的是賴政府。」

銓述部官員坦言，退休警消拿到新的審定函，就具有公法請求權。（圖片來源／民眾黨）

針對藍白聯手提案彈劾賴清德，黃國昌預告，立法院將於下周舉辦彈劾公聽會，並且召開全院委員會，邀請賴來進行說明，同時在農曆年後，會進一步在全國各地舉辦說明會，讓更多人民知道臺灣民主憲政，因為賴清德跟卓榮泰，陷入了什麼樣空前的危機。

黃國昌並說明，銓敘部已經在去年底，對退休警消發出新的調整所得替代率審定函，「每個月5326元也在欠，民進黨政府你們的良心到底在哪裡？」、「總預算未依法編列，大家怎麼審？」

銓述部發出新審定函，退休警消已具公法請求權

黃國昌稱，他在立法院質詢時，銓敘部官員坦言，退休警消拿到審定函，就具有公法上的請求權，民進黨政府卻賴帳不給，還要依什麼相關作業事項來處裡，民眾黨將協助提起給付之訴，等到確定判決後，會透過強制執行程序，去捍衛他們的權益。

民眾黨啟動團體訴訟，免費為退休警消討公道，被告對象則為主管機關的內政部。（圖片來源／民眾黨）

退休警察人員協會總會長黃啟澤沈重地指出，行政機關應依法律約束來執行，但是現在卻以釋憲為由不編列預算，已經嚴重違反行政原則。

黃啟澤稱，這幾天收到的退休金不但未依法給付，還是繼續在砍退休年金，全國的退休警察都非常的憤怒。

退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文不滿地強調，現職警消不敢出聲，拜託他們爭取，通過的法律不編預算，難怪這個國家詐騙消滅不了，因為有樣學，民進黨不要再胡搞亂搞，會把國家給搞垮。

