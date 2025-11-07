藍白全面封殺4名NCC被提名人 卓榮泰反應曝光

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

行政院今年（2025）提名4位國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選，但藍白今（7）日在國會行使人事同意權前，便放話要全部投下不同意票；最後藍白以不同意60票的人數優勢，將提名人選全數封殺。對此，行政院長卓榮泰下午赴立院提出施政報告並備詢前，當被記者喊話問「NCC人事遭封殺會和在野黨爭取嗎？」，卓榮泰反應也曝光了！

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，而蔣榮先、程明修更被指名為主委及副主委；只是，國民黨書記長羅智強今日在行使人事同意權前便喊話，黨團會對4人投下不同意票，民眾黨團則開記者會揚言會「全數封殺」。

最終投票結果，藍白以不同意60票的人數優勢，輾壓民進黨團贊成的50票，值得注意的是，民眾黨不分區立委林憶君、民進黨立委范雲、國民黨南投縣立委游顥沒有領票。

由於行政院提名人選全數遭封殺，外界也相當關注院長卓榮泰的反應；因此，當對方下午赴立院提出施政報告並備詢前，便被記者喊話問「NCC人事遭封殺會和在野黨爭取嗎？」，卓榮泰則沒有回應，相關畫面也隨之曝光。

