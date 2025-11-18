藍白兩度惡修《財劃法》 民進黨今再怒轟暴衝修法：程序正義全崩壞

記者盧素梅／台北報導

立法院14日在藍白立委聯手下，再度三讀通過《財政收支劃分法》修正草案，除明定中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於113年8月30日核列114年度一般性補助款的金額外，更明定計畫型補助款補助比率，不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。對此，民進黨今（17）日痛批，藍白二度惡修《財劃法》，程序正義全崩壞。

民進黨在臉書發文指出，國民黨和民眾黨在立法院「踐踏程序正義」的行為，越來越誇張了。去年年底藍白立委不顧勸阻，硬是惡搞、亂修財劃法，導致統籌分配稅款「分配不均」又「公式錯誤」。今年再次突襲惡修財劃法，越修問題越大，而且越來越不尊重立法院的實質審查程序：

民進黨並指出，2024年藍白一修財劃法，僅僅「3分鐘」就送出委員會。2025年二修，直接逕付二讀，委員會「0討論」。藍白暴衝修法SOP：「逕付二讀」、「協商過水」、「黑箱表決」。

民進黨說明，藍白先是把法案逕付二讀，完全跳過委員會實質審查，沒收法案仔細逐條討論的空間；接著是協商過水，在朝野協商時草草了事，再一次沒收朝野政黨針對法案內容進行協商對話的機會；最後再來黑箱表決，院會投票前才突然用「再修正動議」變出新條文，然後就立刻要表決。有責任維持議事中立的立法院長韓國瑜，更是沒有盡到主持公道責任，反過頭來助長惡修法律的風氣。

民進黨質疑，沒有程序正義，何來實質正義？去年藍白亂修一通的財劃法，由於過程實在太草率，結果連公式都出錯，讓連江縣政府可以分配到的經費不增反減、地方叫苦連天。沒想到這次不但沒反省，過程還更粗糙、更突襲、跳過更多討論的機會。

民進黨批評，這種罔顧程序正義的暴衝行為，就像「沒有藍圖、不校對、不遵守公共安全法規，就想蓋房子」一樣，這樣蓋出來的房子，哪能住？一點都不科學、不理性、不務實，更會連累到每一位國民。難道對藍白來說，國家的法律和財政，是可以這樣隨便處理的嗎？

