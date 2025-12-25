藍白兩黨共推「台灣未來帳戶」（TFA）制度



(記者黃啟明台北報導)在行憲紀念日（同時也是耶誕節）的這一天，藍白兩黨一起為台灣孩子的未來，踏出關鍵一步！今天麗文和黃國昌主席連袂召開記者會，正式宣布藍白兩黨共推「台灣未來帳戶」（TFA）制度，這是我們共同為少子化這場「國安危機」找出的具體解決方案，更是我們對台灣下一代的莊嚴承諾。



日前本黨與民眾黨的總召已正式宣布，要進行彈劾總統案，因為我們的領導人率先破壞憲政、踐踏民主、藐視國會；而《中華民國憲法》的核心價值，就是重視民生、打造平等均富的社會。因此，今天我們提出的「台灣未來帳戶」，正是踐行憲法精神的具體作為。捍衛民主從來不是空喊口號，照顧人民生活福祉、為孩子鋪好康莊大道，才是保護憲政最積極的行動。



賴總統上任不到兩年，台灣已陷入無謂的空轉與內耗，執政黨忙於內鬥，卻對真正的國安問題視而不見。大家總在談防衛韌性，但國安從來是立體且全面的，除了經濟、能源、軍事之外，少子化更是動搖國本的最大隱憂！當政府總預算與國防預算逐年攀升，我們更該思考——把錢投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，這才是最根本的「國家安全」！



「台灣未來帳戶」的構思，是我們根據國外相關經驗的借鑑與優化，例如美國有「川普帳戶」，英國在2015年就頒布《未來世代福祉法》（Well-being of Future Generations Act），新加坡、以色列也有類似規劃。



國外孩子有的，台灣孩子也不能少！這是經過藍白兩黨智庫、專家學者（包括我們智庫副董事長陳冲）多次深度討論後推出的國家級戰略工程，而這項政策的核心，就是讓每個台灣孩子都能「赢在起跑線，自主創人生」：

0歲就有5萬元啟動金，到12歲每年再追加1萬元，錢存入專屬「未來帳戶」，18歲後才可動用；

資金投入台灣股市，既為孩子累積財富，也為台灣經濟注入動能，不是消費、而是長期投資；

18歲後可用於大學學費、職業訓練、創業啟動，甚至首購基金，也能選擇繼續儲蓄，減輕家庭負擔，讓孩子不用為學費打工，也能專心求學、勇敢戀愛（畢竟少子化需要我們一起努力！）；

培養正確理財觀，從小理解「長期投資」的意義，遠離投機賭博的錯誤觀念；

嚴格監管：基金管理費率不超0.1%，避免廠商謀取不當利益，並成立「管理委員會」及其「監管會」負責監管；

鼓勵全民參與：家長額外存款可抵稅，企業為員工子女存入可享抵稅與ESG加分。

在財源規劃上，我們也做了審慎估算：首年預算1130億，後續每年約260億，以10年為期提出相關特別條例滾動檢討，確保18歲時，帳戶資金足以支應高等教育需求。這筆錢不是給父母的，而是給台灣未來主人翁的「成長禮」！



目前「台灣未來帳戶」條例草案已擬定完成，接下來藍白兩黨會在立法院積極推動，召開公聽會集思廣益。在政局動盪不安、朝野對立的時刻，台灣有非常多重大問題等著政府解決。



麗文一直擔憂的是，時間不站在台灣這邊，這些重大國安問題若不能理性面對、並提出對策與作法，將會遺留給下一代龐大的債務，所以相關的重大政策刻不容緩，我們希望這項政策是沒有顏色、不分黨派的，是為台灣共同未來思考的大方針，更希望政府也能積極參與，不要像過去一年多以來，總是處處刁難抵制，為反對而反對。



這是藍白共同精心策畫、一起送給台灣下一代的禮物，希望賴清德總統與卓榮泰院長，不要因為是在野黨提的，就不副署、不執行，台灣不能再空轉！未來兩黨也會繼續推動更多福國利民的國家政策。