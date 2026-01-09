藍白六度封殺國防特別條例！1.25兆軍購再卡

▲立法院程序委員會在藍白人數優勢下，六度封殺國防特別預算條例。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 在藍白席次優勢下，立法院會今（9）日表決通過封殺新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案付委審查。自去年12月2日起，這已是藍白聯手第六度封殺國防特別條例。

立法院程序委員會6日已在藍白立委人數優勢下，將總預算案與攸關國防特別預算的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案暫緩列案，並付院會處理。

而民進黨團今日為讓該草案能在院會處理，黨團書記長陳培瑜等人自昨晚起就到議場前排隊，並於今天一早完成遞案。未料，朝野黨團今協商，仍未達成共識。

今日朝野協商結束後，立法院長韓國瑜宣布開會。會中，國民黨團對民進黨團的提案表示異議，韓國瑜裁示表決。最後，藍白黨團以59票比50票，第六度成功封殺國防特別條例草案付委審查。

